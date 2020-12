'A final está aberta', avalia técnico do Bahia sub-20

Após a derrota para o Vasco pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil Sub-20 no domingo (27), o treinador da categoria, Eduardo Guadagnucci, afirmou que a derrota se deu, pelo fato da equipe não ter colocado em prática o jogo que vinha desempenhando na competição.

Ao contrário das partidas contra o Palmeiras nas semis, e até o segundo jogo contra o São Paulo, pela fase anterior, o Tricolor deixou de se impor em campo com a posse de bola e apostou na velocidade das jogadas laterais.

“A gente criou várias oportunidades de outras maneiras que não as que vínhamos criando nos jogos. Não tem como tirar o mérito do Vasco, eles analisaram nossa equipe e isso causou dificuldade para nós. Mas os meninos [do Bahia] foram maduros e encontraram outros espaços em campo”, disse o Guadanucci em entrevista.

Apesar da dificuldade, o técnico acredita que a final está em aberto e o Bahia tem condições de levantar a taça inédita para o clube. “Ninguém chega na final à toa. Temos condições de fazer um bom jogo e sair com o título”.

Por ser uma final, o comandante lembrou da carga de nervosismo que o elenco carregou, impedindo de “sermos nós mesmos dentro de campo”, afirmou. “É uma coisa que vamos corrigir. Isso impactou no resultado, por isso temos que manter a cabeça fria e jogar o que vínhamos jogando”.

O jogo de volta será dia 3 de janeiro, em São Januário, no Rio de Janeiro. Sem a torcida nas arquibancadas, a missão de fazer um resultado de dois gols de diferença para ser campeão pode parecer mais fácil, mas isso nem passa pela cabeça do comandante.

“Nunca frisamos o mando de campo. Queremos que eles apliquem o que a gente treina, o conceito que passamos de agressividade. Mas a questão de mando é o que menos importa, temos que resgatar nosso futebol, que é com posse de bola e com linhas mais próximas”, analisou.

Para a partida, o Bahia não terá um de seus principais homens de meio-de-campo. Patrick de Lucca levou cartão amarelo contra o Vasco e cumprirá suspensão na partida de volta. Sobre o substituto ainda não definido, Eduardo destacou que o importante é manter o desempenho coletivo.

“Temos bons jogadores individuais, mas temos que valorizar o coletivo. Chegamos nesse nível porque o coletivo funcionou. A peça que entrar vai desempenhar uma boa função e jogar melhor do que no jogo de ida”, conclui.