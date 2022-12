'A final será meu último jogo em Copas do Mundo', confirma Messi

Os apaixonados por futebol verão Messi jogar uma Copa do Mundo pela última vez no domingo (18), quando o craque entrará em campo para defender a Argentina na final do Mundial do Catar, contra França ou Marrocos. O camisa 10 da seleção hermana confirmou que o jogo das 12h, no estádio Lusail, será a despedida dele do maior torneio de futebol do planeta.

"Sim, seguramente sim. São muitos anos até o próximo e não creio que dê para mim. E terminar desta maneira era o mais importante para mim", afirmou Messi, após a Argentina vencer a Croácia por 3x0 na semifinal disputada na terça-feira (13) e garantir vaga na final da Copa do Catar.

"É muita felicidade poder conseguir isso, poder terminar minha trajetória em uma Copa do Mundo jogando minha última partida em uma final. A verdade é que é algo muito emocionante tudo o que eu vivi neste Mundial, tudo o que as pessoas viveram, como estão festejando na Argentina", afirmou o camisa 10.