A folia não tem fim: ressacas de Carnaval são realizadas em Salvador

Ainda sobrou energia para curtir o pós-Carnaval? Então, aproveite, pois o fim de semana vai ser agitado na cidade.

Uma boa pedida é o Bailão da Ressaca, neste sábado (29), na Varanda do Sesi, às 21h. A festa começa com a banda Limusine, que canta sucessos que se tornaram conhecidos nas vozes de cantores como Diana, Roberto Carlos, Celi Campelo e Perla. No repertório, canções da Jovem Guarda, como Por Que Brigamos, Domingo Feliz e Beijinho Doce. Logo depois, é a vez do Microtrio de Ivan Huol se apresentar, com frevos, reggaes, marchinhas, pop rock, MPB... Tudo acompanhado da guitarra baiana de Sérgio Albuquerque. Serviço: Varanda do Sesi (R. Borges dos Reis, 9, Rio Vermelho). Sábado (29), 21h. Ingresso: R$ 40

Tamar - A banda Negra Cor realiza a sua ressaca de Carnaval no sábado (29), no Projeto Tamar, em Praia do Forte, às 20h. Os ingressos custam R$ 100 e estão à venda no site Ingresso Rápido e na bilheteria do Tamar. No repertório, canções próprias como Coração Tambor, Só Vou Fazer Amor e Jogue Tudo Pro Alto, além de versões de músicas nacionais e internacionais.

Zen - Um dos artistas que mais agitou o público no Carnaval, o músico O Poeta se apresenta nesse sábado (29), no Zen, no Rio Vermelho. O repertório vai ter Tapa no Vento, seu maior sucesso na folia deste ano. Antes do Poeta, às 20h, é a vez de Guga Meyra se apresentar. Os ingressos custam R$ 40 para homens e R$ 30 para mulheres, com chopp dobrado até meia-noite.

Trapiche - Denny Denan realiza mais uma edição dos Encontros de Verão, no domingo (1), no Trapiche Barnabé, no bairro do Comércio, a partir das 17h. Os ingressos custam R$ 80 e estão disponíveis no site do Sympla, nas lojas do Pida ou na Salvador Tickets. A banda Filhos de Jorge e os DJs Old Boys são os convidados.

Reguetho - A Timbalada realiza a última edição dos seus ensaios de verão neste domingo (1), no Candhyall Guetho Square, a partir das 17h. Os ingressos estão à venda no site Sympla. No repertório, músicas recentes como Chupeta, Enlouqueceu, Tá na Mulher e hits como A Latinha e Mimar Você. Ingressos: R$ 200 | R$ 100.