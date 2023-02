A força da sofrência de Thiago Aquino embala Carnaval

Antes mesmo de Thiago Aquino ter começado a cantar, ainda no teste de som, as pessoas ao redor do trio do artista baiano já começavam a “meter” a dancinha do arrocha. A saída estava prevista para 19h, no Campo Grande, mas sofreu atraso, e o show começou quase uma hora depois. Ansiosos, os fãs pediam: “Canta! Canta!”.

E se o atraso foi por algum erro, ele acabou dando certo, assim como a música que o artista escolheu pra abrir o show: ‘Erro Que Dá Certo’ levou ao delírio o público que aguardava ansiosamente a estreia do cantor no Carnaval de Salvador. Além de arrochar, a galera cantou no gogó, sob chuva de papel picado.

Na ala das emocionadas estava a trancista Joice Dantas, 26 anos. A jovem, que tinha passado o dia trabalhando como cordeira, gritava tanto que os olhos marejaram. A emoção, confessou, tinha origem nas canções de Aquino e em desilusões amorosas: “Tudo junto e misturado”.





“Tô feliz demais de estar aqui, pela primeira vez, no Carnaval de Salvador, vendo essa galera arrochando”, celebrou o cantor, que teve a aprovação dos fãs. “Maravilhoso! Nota 10”, avaliou a empregada doméstica Kátia dos Santos, 47.

Aliás, engana-se quem pensa que só “se acaba” ouvindo as músicas quem está com coração partido. Sempre tem aquela que remete ao passado. “O coração tá bem, mas lembra dos cornos. Aí, dói”, contou a jovem Laila Alcântara, 17.

Na playlist, havia também sucessos dele, como ‘Chip Novo’ e ‘Coração Bandido’, que ganhou o país na voz de Marília Mendonça.

