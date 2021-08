A fotografia textual feita por Pierre Verger em Fluxo e Refluxo

Apesar da declarada aversão ao academicismo, um dos livros mais importantes do fotógrafo e etnólogo francês Pierre Verger (1902-1996) tem origem justamente na tese de doutorado que ele defendeu na Sorbonne em 1966: Fluxo e Refluxo - Do Tráfico de Escravos Entre o Golfo do Benim e a Bahia de Todos-os-Santos, do Século VXII ao XIX, resultado de vinte anos de pesquisa e de sua descoberta da Bahia.

Apesar disso, a obra, considerada um marco da historiografia, só seria lançada no Brasil em 1987 - pelos esforços da também fotógrafa Arlete Soares, que criou a editora Corrupio justamente para publicar os trabalhos de Verger. Esgotado há mais de vinte anos, o livro ganha relançamento pela editora Companhia das Letras, com posfácio do historiador baiano João José Reis.



No prefácio, Verger conta que a origem do estudo foi na cidade de Uidá, no Daomé (atual Benim), quando encontrou, “por acaso”, 112 cartas do negreiro José Francisco dos Santos, conhecido como Alfaiate - profissão que ele exercia na Bahia antes de se estabelecer na costa africana. A partir dai, ele reconstrói a rota de compra e venda de escravos entre a Bahia e o golfo do Benim no período da colonização portuguesa, e recupera os desdobramentos culturais dessa relação comercial.

“Apesar dessas duas comunidades terem praticamente perdido contato a partir do início do século XX, seus integrantes tornaram-se, em termos culturais, africanos do Brasil e brasileiros da África”, destaca Verger. Ele diz que seu objetivo foi apenas pesquisar e publicar, sem “comentários indignados ou moralizantes”, tudo aquilo que arquivos e relatos de viajantes poderiam revelar sobre nosso passado.

E foi o que ele fez, detalhadamente, nas 976 páginas do livro - incluindo caderno de fotos, mapas e muitas citações e referências. No Arquivo Público do Estado da Bahia, por exemplo, se debruçou sobre os autos da devassa conta os malês, em 1835. Verger, como explica João Reis, optou por transcrever longamente documentos primários, o que faz do livro dele uma fonte segura para vários outros estudos.

“Em sua neutralidade axiólogica, Verger decidiu fazer os documentos falarem sem parar, enquanto ele ficava na surdina”, anota João Reis. Desta forma, diz, era como se Verger adotasse uma espécie de fotografismo textual, equivalente ao que fazia com as imagens.

“Sobre as pessoas que fotografava, dizia que as queria espontâneas. E assim também preferia ver os documentos, espontâneos, sem qualquer pose. Construiu sua narrativa como uma colagem de ‘retratos’ documentais que assegurariam a fidelidade e a isenção do historiador diante do passado”, diz Reis.





FICHA

Livro: Fluxo e Refluxo

Autor: Pierre Verger

Tradução: Tasso Gadzanis

Editora: Companhia das Letras

Preço: R$ 129,90 (976 páginas)









