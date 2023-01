'A gente começou a volta por cima hoje', avisa Rafinha

Depois de quatro tropeços seguidos, o Vitória voltou a vencer na temporada. Na noite desta quinta-feira (26), o Leão bateu o Doce Mel por 3x0, no Barradão, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Baiano. A reabilitação rubro-negra foi iniciada através dos pés de Rafinha, que abriu o marcador diante da equipe do interior.

"A gente sabia da importância da vitória hoje. Claro que a gente deixou a desejar em algumas partidas, em que não conseguimos dar a vitória à nossa torcida, mas a gente sabia que trabalhando e se esforçando a gente iria conseguir dar a volta por cima e a gente começou hoje", comemorou Rafinha após o apito final.

Também foi dele o passe para o segundo gol do jogo, anotado pelo uruguaio Nicolás Dibble. Alisson Santos fechou o placar. A reação rubro-negra ocorre às vésperas do primeiro Ba-Vi da temporada. O Vitória já volta a campo no domingo (29), às 16h, para disputar o clássico contra o Bahia. Válido pela quinta rodada do Campeonato Baiano, o jogo será disputado na Fonte Nova.

"Graças a Deus a gente conseguiu a vitória dentro de casa. Agora é descansar, pois temos um clássico no domingo. A gente sabe da importância. É um campeonato à parte. Vamos descansar e focar, pois a gente sabe que vai ser uma final", projetou Rafinha.