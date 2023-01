'A gente deixou de jogar um pouco no final', admite João Burse

O técnico João Burse lamentou o primeiro tropeço da temporada. Na noite desta quinta-feira (12), o Vitória apenas empatou com o Bahia de Feira, na estreia do Campeonato Baiano.

O placar de 1x1 foi conquistado pelo adversário nos minutos finais do jogo disputado na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. Caíque estufou a rede e estragou a comemoração rubro-negra. Antes, Rafinha havia aberto o marcador no primeiro tempo.

Após duas vitórias na Copa do Nordeste, João Burse admitiu que o Leão caiu de rendimento na etapa final da partida do estadual. Ele explicou que a equipe não deveria ter recuado tanto.

"A gente vem de dois jogos também. São três partidas em uma semana. Fizemos um bom jogo, mas voltamos a cair no segundo tempo, deixamos o time deles crescer. Foi algo que cobramos no vestiário. Fizemos uma linha de cinco, mas não era para recuar, era para fechar os espaços pelos lados. Não podemos deixar de ter a bola, então é algo que vamos ajustar para evoluir", afirmou.

"A gente deixou de jogar um pouco no final e deu volume para eles. Isso nos chateou e cobramos no vestiário. Então é levantar a cabeça. A gente fez um bom jogo no primeiro tempo e vamos procurar evoluir", completou Burse.

O treinador precisará fazer ajustes no time de forma rápida, já que o Vitória tem novo compromisso pelo estadual no domingo (15). Às 16h, o Leão enfrenta o Itabuna, no Barradão.