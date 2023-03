'A gente queria dar uma resposta e passar para a final', festeja meia do Bahia

O discurso após o último apito da semifinal contra o Itabuna foi de felicidade. Um dos destaques do Bahia no jogo de classificação à final do Campeonato Baiano, o meia Cauly comemorou os dois gols marcados na goleada por 4x1 contra o Itabuna, na tarde deste sábado (18), na Fonte Nova.

"Muito feliz por ter ajudado mais uma vez. Era isso que a gente queria, dar uma resposta e passar para a final. A gente está atrás desse título", afirmou Cauly, na saída de campo. Everaldo anotou os outros dois tentos tricolores. Cesinha diminuiu para o visitante.

Antes da bola rolar contra o Itabuna, alguns torcedores tricolor protestaram contra o desempenho do time nesse começo de temporada. Também houve vais na arquibancada.

Na última terça-feira (14), o Bahia foi eliminado precocemente da Copa do Nordeste ao empatar em 1x1 com o Fluminense-PI, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Na ocasião, Cauly e os demais jogadores titulares do tricolor foram poupados. Alguns, como ele, entraram apenas no decorrer do jogo.

"Fez uma diferença ter dois dias de treino, que estava faltando. A gente teve três viagens em pouco tempo. Muitas vezes parece que não faz diferença, mas faz. Não é nenhuma desculpa, mas a gente está trabalhando para ir atrás desse título", afirmou Cauly.

A taça do Baiano será decidida contra Jacuipense ou Juazeirense, que jogam no domingo (19), às 16h, no estádio Valfredão. A equipe de Riachão do Jacuípe venceu o primeiro duelo por 1x0.