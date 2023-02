'A gente vai com tudo para conseguir essa classificação', promete Railan

O Vitória derrotou o Jacobinense na noite desta quinta-feira (2) por 2x0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Baiano. Diante de seu torcedor, o Leão contou com gols de Diego Torres - em uma linda cobrança de falta - e Rafinha para se recolocar na briga por uma vaga nas semifinais do estadual.

O segundo gol teve uma bela assistência de Railan, que havia entrado para substituir Vicente, ainda no primeiro tempo. O lateral saiu em velocidade, se livrando da marcação, e cruzou na medida para Rafinha cabecear para o gol, aos 40 minutos.

Após o apito final, Railan comemorou o lance e lembrou da lesão recente que teve. O jogador sofreu com problema na posterior da coxa e chegou a ser desfalque do Leão em dois jogos - no empate em 1x1 com o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste, e na vitória por 3x0 sobre o Doce Mel, pelo Baianão.

"Difícil para o jogador quando se lesiona. Eu fiquei muito triste quando me lesionei. Mas coloquei na minha cabeça que poderia voltar mais forte. Recebi essa oportunidade logo no primeiro tempo, e pude contribuir e ajudar minha equipe a sair com a vitória. São três pontos que a gente estava precisando. Agora, a gente vai com tudo para as próximas rodadas, para conseguir essa classificação", comemorou, em entrevista à TVE.

Com o resultado, o Vitória chegou aos sete pontos, a um de distância do G4. Nos próximos dias, porém, a equipe deixará de lado o Campeonato Baiano para focar na Copa do Nordeste. O Leão enfrenta o CSA neste domingo (5), às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela segunda rodada da competição regional.