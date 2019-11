A Graça e as diversas faces de Maria

Após quatro anos em restauro, o Complexo da Igreja da Graça reabriu agora oficialmente e em seus espaços vai mostrar artes visuais e religiosidade. Para seu espaço cultural, o arquiteto e artista plástico Luiz Humberto Carvalho apresenta, até 30 de novembro, 48 trabalhos com 31 representações que apresentam diferentes nuances de Maria, o grande ícone feminino da fé cristã, remontando as diversas passagens que a configuram como Rainha e Senhora.

Os trabalhos têm dimensões de 30 x 30 cm em M.D.F., aplicado a impressão com jato de tinta, cada um, peça única. Nos trabalhos em cores acesas, destaca-se o desenho de L.H.C. que traz muita leveza à composição. Igreja e arte sempre caminharam juntas e o espaço cultural destinado a eventos, o atrium, se mostra adequado.

A iniciativa de reabertura com esse evento objetiva, prioritariamente, dinamizar o espaço, que passou por um longo período de requalificação. As intervenções de restauro foram executadas pelo Studio Argolo e financiadas pelo BNDES. A reunião de elementos culturais, estéticos e ancestrais sinaliza quão rico é esse espaço, que inspirou a exposição com essa temática, e quanto de dedicação e trabalho são necessários para manter um patrimônio como esse vivo. Essa exposição traz essa tônica que engloba tradição, memória e arte.

A proposta ganha ainda mais relevância a partir do momento em que alinha uma estratégia de promoção de voluntariado e de desenvolvimento sustentável para contemplar as ações do espaço, que mantém todo um aparato para atender à população de rua, além de abrigar a Faculdade Livre da Maturidade.

Situada no bairro da Graça, em Salvador, na Igreja foi enterrada Catarina Paraguaçu, responsável também por doar o terreno ao Mosteiro de São Bento, no século XVIII, em 1645, após ter sonhado com Nossa Senhora da Graça pedindo que ela construísse uma capela em devoção naquele local.

O feirense Luiz Humberto Carvalho atua no ramo da arquitetura há mais de mais de 40 anos. Formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), o estilo vanguardista e irreverente se tornou uma marca registrada do artista, que é responsável por realizar diversas mostras de forma coletiva e individual, a exemplo da Exposição Águas do Sagrado-Museu Da Misericórdia, em Salvador, 2013; Sentar: Uma Casa, em Feira de Santana, em 2018 e da Retrospectiva de Luiz Humberto - Museu De Arte Contemporânea Raimundo Oliveira, em Feira de Santana, em 2019.

As obras dele são caracterizadas, em grande parte, por temas folclóricos, populares, bíblicos que desenvolve com facilidade. Sempre atento ao cuidado com os materiais e o produto final.