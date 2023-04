A história da briga de um frei contra um prefeito por causa de uma cantora

Em cidade pequena é assim: basta um passo em falso para que toda a vizinhança fique sabendo. Imagine quando a polêmica envolve a festa mais querida dos baianos, uma artista de 6 milhões de seguidores e católicos fervorosos. O cenário desta confusão é Pindaí, no centro-sul, onde a prefeitura divulgou que a cantora Juliana Bonde se apresentaria no dia do padroeiro da cidade. A contratação incomodou os membros da Paróquia São João Batista, que fizeram o prefeito recuar. Enquanto isso, moradores dividem opiniões sobre a treta mais recente do São João baiano.

Já é de praxe que em 24 de junho, quando é celebrado o dia de São João Batista, as comemorações da cidade de 15 mil habitantes sejam de caráter exclusivamente religioso. Quem vai em busca da parte profana, tem entre os dias 20 e 23 para curtir na praça de Pindaí. Quando foi anunciado que a banda Bonde do Forró, a qual Juliana Caetano é vocalista, tocaria na madrugada do dia 23 para o dia 24, os católicos da paróquia se revoltaram.

O pai de Juliana Bonde defende que a cantora é atuante na Igreja Católica (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Na quarta-feira da semana passada, o Conselho Pastoral Paroquial (CPP) emitiu uma moção de repúdio contra a participação da banda no dia do padroeiro. No documento enviado ao prefeito, os membros da paróquia afirmam que a atração “expõe demasiadamente de forma vulgar a questão sexual” e possui “letras que ferem os princípios cristãos”.

Mas afinal, quem é Juliana Bonde e porque sua apresentação incomoda os religiosos? A jovem de 27 anos é natural de Barreiras e acumula 6,3 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, no qual publica fotos sensuais. Desde 2018 ela é vocalista da banda Bonde do Forró e também produz conteúdos sensuais em uma plataforma para adultos. No mesmo ano em que se tornou cantora, Ju Bonde viralizou ao fazer camapanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Essa não é a primeira vez que a cantora se envolve em polêmica. Em fevereiro do ano passado, a canção “Piriquita”, lançada por Juliana, foi alvo de críticas. A letra faz referência ao padre Fábio de Melo ao dizer que ele “pega piriquita escondido”.

A canção polêmica engrossa o caldo da disputa em Pindaí. Para parte dos moradores, a escolha da apresentação no dia da celebração religiosa mais importante da cidade não pegou bem. “Não acho um problema ela se apresentar, mas é desnecessário ser no dia do padroeiro. Se a data é religiosa, não vem ao caso ter qualquer banda do tipo”, afirma o microempresário João Paulo, 21.

Por outro lado, há quem não vê problemas na coincidência de datas. A atendente Luciene Souza, 51, prefere ficar em casa do que frequentar a festa, mas mesmo assim defende a participação da cantora no evento. “Para mim a Igreja não tem nada a ver. Quem quiser ir na festa, vai. Quem não gosta, fica em casa”, diz.

Segundo moradores, o São João atrai moradores de fora e movimenta o comércio da cidade. Isso explica o investimento de, ao menos, R$370 mil em atrações para a festa que terá apresentação das bandas Canários do Reino e Caviar com Rapadura.

Mudança de data

O Brasil é um estado laico, o que significa que os governos devem ser imparciais em relação às questões religiosas. Mesmo assim, a prefeitura de Pindaí cedeu à pressão dos religiosos e mudou a data da apresentação da banda para o dia de 22 junho, uma quinta-feira. A medida foi tomada para acalmar os ânimos da população e, especialmente, dos membros da paróquia.

“Mudamos a apresentação para o dia 22. Na madrugada do dia 23 teremos outras bandas, mas isso não afeta a festa da paróquia. A festa deles começa às 19 horas do dia 24”, afirma o prefeito João Evangelista Veiga (PP). A gestão municipal também publicou uma nota em que afirma que a paróquia agiu de forma precipitada. Nos comentários da publicação, moradores aproveitam para expressar suas opiniões.

Moradores aproveitam publicação da prefeitura para opinar sobre a contratação polêmica (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A reportagem tentou entrar em contato com a Paróquia São João Batista e com o frei Geraldo Mariano, mas não obteve retorno. A cantora Juliana Bonde e a banda Bonde do Forró também foram procurados, mas não se pronunciaram sobre a polêmica envolvendo a contratação.

Pai e empresário compara Juliana Bonde à Maria Madalena

“Padre, seja que nem Jesus, que se aproximou de Maria Madalena e defendeu. Imagina se Jesus tivesse ouvido o que falavam de Maria Madalena? Ele falou ‘quem não tiver pecado que atire a primeira pedra’”, diz o pai e empresário de Juliana Bonde, em um vídeo que circula nas redes sociais. Edivaldo Ferreira, conhecido como DJ Maluco, faz um apelo ao frei Geraldo Mariano para que a apresentação não seja cancelada.

DJ Maluco diz ainda que a filha é atuante na Igreja Católica e que canta músicas com conotações sexuais porque é o que “o povo quer ouvir”. “Ela é uma menina jovem, que canta o que a idade dela permite. Mas ela é uma pessoa que fez os quatro sacramentos e dizimista da Igreja Católica”, revela.

Logo depois, o pai da cantora compara a filha com Maria Madalena, figura bíblica popularmente reconhecida como uma mulher pecadora que se aproximou de Jesus Cristo. DJ Maluco lembra que Juliana Bonde gravou a música “Aleluia” que, segundo ele, fez mais sucesso do que a canção “Piriquita”.

Em um vídeo publicado no YouTube em 2021, ela aparece cantando a música religiosa e reúne mais de 2 milhões de visualizações. Juliana Bonde, para além de um fenômeno das redes, é uma figura controversa. Ao mesmo tempo em que o pai defende seu perfil católico, a jovem publica conteúdos adultos e oferece assinaturas a partir de R$44,50, em uma conhecida plataforma.

Em entrevista concedida ao portal UOL no ano passado, Juliana Bonde revelou faturar R$300 mil por mês com os conteúdos sensuais. Além dela, outras 13 dançarinas fazem parte do projeto denominado Mansão Bonde.

Confira algumas letras de músicas da cantora

Vou dar minha piriquita pro Fábio de Melo

Que pega piriquita escondido

Eu não vou dar pro DJ Ivis

Ele pode bater na piriquita

(Piriquita)

As amigas me falou

Como é f** contigo

Que ele bate bate bate

Com vontade

(Bate com vontade)

Com um litro eu pego fogo

220 volts

Com litro balanço o rabo

Com um litro bota pressão

Com um litro a minha raba

Vai descendo até o chão

(Bota bota)

*Com orientação de Perla Ribeiro.