A história da foto inédita do inicio do namoro de Flora e Gilberto Gil

Nos anos 80 eu assumi a organização de um prêmio de teatro chamado Troféu Martin Gonçalves, que era realizado pela TV Aratu, então retransmissora da TV Globo. O prêmio foi criado pelos jornalistas Carlos Borges e o saudoso Hamilton Celestino, mais conhecido como Tito Bahia.

Comecei como assistente de produção. Com a saída de Borges da TV, assumi a função de organizador da festa que acontecia anualmente nas dependências do Salão Aratu do então Hotel Meridien (depois virou Pestana, no Rio Vermelho, e hoje está fechado).

Foto de Roberto Monteiro

Normalmente eu convidava jornalistas e pessoas ligadas ao teatro para fazer parte da Comissão Julgadora. Dois desses jornalistas sempre presentes eram Aurora Vasconcelos e o saudoso Waldemir Santana.

Feita a escolha dos premiados, a gente marcava a data da entrega e contratava um artista ou uma banda de nome nacional para a cerimônia de entrega. Era muito bacana. Todo o meio artístico se mobilizava e os convites eram disputadíssimos.

Eu procurava sempre escolher artistas que estavam começando e se destacando. Desse modo, vieram se apresentar Angela Ro Ro, Zizi Possi, Emilio Santiago, Léo Jaime, Cida Moreira, Zezé Motta e Barão Vermelho. No ano do Barão, eu já contei essa história, Cazuza e Wally Salomão (ambos saudosos também) aprontaram tanto que quase o Hotel cancelava o contrato para a festa acontecer lá.

Relatei esse fato para Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, numa entrevista recente. Ela, polidamente, chegou a me pedir desculpas e a gente terminou rindo da história.

O prêmio acabou há mais muitos anos, mas eu consegui guardar algumas fotos feitas por Roberto Monteiro, o fotógrafo oficial da TV Aratu na época.

Há alguns anos, precisamente em 2014, eu estava arrumando umas coisas antigas e encontrei esse pacote de fotos do Martin Gonçalves. Aí resolvi olhar atentamente. Eis que, de repente, me deparo com uma foto de Gilberto Gil (sempre que estava na Bahia, na época do prêmio, eu o convidava para a cerimônia) com uma bela mulher. Ao lado deles estava o artista plástico Tati Moreno.

Gilberto Gil e Flora Gil na Lavagem em Montreux (Foto Roberta Photos)

Como no momento eu não consegui identificar quem era (apesar de ter uma leve desconfiança), resolvi enviar uma cópia digitalizada para alguns amigos em comum. Não demorou e tive a resposta. Aquela bela ao lado do artista era ninguém menos que a paulista Flora Giordano, então namorada do cantor e compositor que iria se tornar a senhora Flora Gil.

Desvendado o mistério, contei a história a Flora e ela adorou saber da existência dessa foto que nem eles tinham conhecimento. Mandei uma cópia para ela e Gil.

Coincidentemente, Gil foi convidado em 2014 para fazer a Jam Session de Montreux na Suíça, organizada pela baiana Jô Queiroz, que também estava realizando a festa dos 80 anos do compositor, pianista e cantor João Donato no Salão Stravinsky, também em Montreux, com a colaboração de Daniel Rodrigues (antigo empresário de Gil).

E Jô me convidou para fazer a cobertura pelo CORREIO, e Wanda Chase na época na TV Bahia. Esse show homenagem também contou com as participações de Alcione e Armandinho. Foi uma bonita festa.

No dia seguinte, quando aconteceu a lavagem no lago Léman, fui ao hotel onde Gil e Flora estavam hospedados para entregar a foto original. Só tinha essa cópia. Quando Gil e Flora vieram me encontrar no lobby do hotel, eu entreguei a raridade. Eles adoraram e lembraram que aquele registro era no início do namoro, que depois virou casamento e eles vieram a ter três filhos: Ben, Isabela e José. Ganharam também alguns netos.

A foto foi para o arquivo da produtora Gege e faz parte de importantes documentos que marcaram a carreira do artista, que em 2022 comemora seus 80 anos.