A história do Coral Ecumênico da Bahia, que propõe exercício de amor e tolerância

Praticante do candomblé, Martha Rocha, 59 anos, sentiu tristeza e revolta quando soube que a estátua de Mãe Stella (1925-2018), que comandou o terreiro Ilê Axé Opô Afonjá, tinha sido alvo de vandalismo, no último domingo (4), em Salvador. Para ela, foi difícil ver as imagens da escultura feita pelo artista plástico Tatti Moreno (1944-2022) tomada pelas chamas, em um incêndio que aponta, mais uma vez, para intolerância religiosa. Acostumada a lidar com conflitos e amparar adolescentes em restrição de liberdade na Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), a socióloga não vê nada que justifique tamanha violência.

“Mãe Stella, para além de ter sido uma sacerdotisa atuante na busca do respeito para as religiões de matriz africana, era uma mulher comprometida com a educação, com a cultura e a diversidade. Era da Academia de Letras da Bahia, escrevia para jornais. Ela merece respeito especialmente por ser uma religiosa, mas também por ter sido uma cidadã”, desabafa, para, em seguida, refletir melhor sobre o ocorrido: “O motivo me parece claro: o candomblé é uma religião originalmente de pretos. Então, a intolerância sempre aparece atravessada pelo racismo”.

De acordo com a Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia (AFA), na última década, os casos de intolerância religiosa mais que duplicaram. Dados mais recentes informam que, de 2021 a 2022 foram registrados, até agora, 36 episódios: 31 na capital e cinco no interior - Simões Filho, Dias D'Ávila, Cruz das Almas, Lençóis e Feira de Santana. Aqui vale ressaltar, em caixa alta: INTOLERÂNCIA RELIGIOSA É CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

Como Martha Rocha, várias pessoas encontraram o antídoto para o desamor proporcionado pelo preconceito num lugar onde cabem todas as cores, crenças e músicas: o Coral Ecumênico da Bahia (CEB).

Diálogo inter-religioso através da música

Fundado em 2013 pelo pastor Djalma Rosa Torres, que faleceu em 2020, e pelo maestro Angelo Rafael Fonseca, 55, o grupo é composto por 48 voluntários, religiosos e não religiosos. “Nós temos integrantes de diferentes credos e também ateus, e todos eles, sem exceção, acreditam no diálogo inter-religioso porque cantam músicas diferentes da religião professada. Temos evangélicos que cantam músicas de candomblé, candomblecistas que cantam hinos evangélicos, católicos que cantam músicas espíritas e assim segue”, explica, com orgulho, Angelo Rafael, que se diz ecumênico e atua como maestro há 35 anos.

No coral, a diversidade é exercida em seu significado mais pleno:

“As nossas diferenças não são apenas religiosas, mas também de classe social, faixa etária, escolaridade, formação política, orientação sexual, etc. Um dos nossos princípios é: aceitar o(a) outro(a) como ele(a) é”, diz Rafael,

Ano que vem, o CEB celebra uma década. Não é coincidência que a primeira apresentação tenha acontecido justamente em um 21 de janeiro, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. A iniciativa surgiu como forma de protestar contra as agressões que os terreiros de candomblé vinham sofrendo.

“O pastor Djalma me convidou para formar um coral ecumênico para fazer uma apresentação nesta data, na Reitoria da (UFBA) Universidade Federal da Bahia. Convidei alguns cantores profissionais e amadores apenas para este evento. O grupo cantou tão bem e a ideia deu tão certo que seguimos firme nesta caminhada”, relembra Angelo Rafael.

O cantor lírico Carlos Eduardo Santos, 38, é membro-fundador e preparador vocal do CEB. Budista desde criança, o projeto mudou sua relação com pessoas de outras religiões:

“Eu tinha ideias distorcidas, assim como algumas pessoas também tinham sobre o budismo. A convivência e o diálogo me fizeram perceber que a fé alheia não deve ser motivo de temor ou intolerância da minha parte”, conta ele, que está na Europa e se apresentou na estreia mundial da ópera Amor Azul, ao lado de Gilberto Gil e do compositor italiano Aldo Brizzi.

Proveniente de família católica não praticante, Manoel Canário Junior, 59, é ateu. Para ele, viver em um país religioso como o Brasil já foi mais difícil, embora ainda enfrente resistência: “Hoje eu digo que sou ateu sem nenhum problema, mas há ainda muito preconceito. Há quem ainda não admita que você não acredite em nenhum ser superior”. No coral, ele se sente acolhido em seu lugar de não-religiosidade. “Nesses 10 anos de atuação, nunca houve nada, nenhum tipo de atrito ou problema de convivência com ninguém de nenhuma das religiões. É sempre uma troca baseada na verdade”.

Concerto de Natal

Na próxima quarta-feira (14), o público poderá sentir toda a potência do amor e respeito ao próximo nas vozes dos integrantes do Coral Ecumênico da Bahia. É quando acontece o VII Concerto de Natal do CEB. Entre as canções, obras de Vivaldi, Scarllatti, Hassler, Villa-Lobos, Rutter, Negro Spirituals, além de músicas de diversas tradições religiosas. A apresentação é às 19h30, na Igreja e Convento de São Francisco, no Pelourinho, e a entrada é gratuita.

AS VOZES DA TOLERÂNCIA

Angelo Rafael Fonseca, 55, maestro, ecumênico (Foto: Ana Albuquerque/ Correio)

"Já está mais que comprovado que a música, quando feita com verdade, apuro técnico e expressividade, conduz a todos a um estado elevado de consciência e de expansão do espírito humano. Nós do CEB vivemos, em todos os ensaios e apresentações, essa elevação espiritual e sentimos que o público também vibra na mesma frequência."

Martha Rocha, 59, socióloga, candomblecista (Foto: Ana Albuquerque/ Correio)

"Eu estava assistindo um encontro de corais e vi o CEB cantando canções de vários segmentos religiosos. Fiquei encantada e me ofereci pra cantar. É uma troca muito rica. Todxs nós nos acolhemos, ensinamos e aprendemos juntxs sobre as religiões."

Carlos Eduardo Santos, 38, cantor lírico, budista (Foto: Divulgação)

"A música tem o poder de quebrar barreiras. Quem não se comove com a bela melodia da Ave Maria, de Gounod ou Schubert, por exemplo? Ou com um louvor ou um Canto para Iemanjá? A partir do contato com músicas diversas e com pessoas de diversas manifestações de fé, fomos quebrando essas barreiras."

Manoel Canário Junior, 59, servidor público federal, ateu (Foto: Divulgação)

"Tenho uma sensibilidade artística que abre possibilidades de convivência através do sentimento, sem necessariamente envolver fé ou crença. E, como a filosofia do grupo é muito clara com relação à luta pelos Direitos Humanos, isso proporciona essa facilidade de convivência."

Cristina Maria Macêdo de Alencar, 66, professora universitária, espírita (Foto: Ana Albuquerque/ Correio)

"Além do canto, o coral ensina outras artes, como o teatro, mas também disciplina, compromisso, solidariedade, além do carro chefe que é o respeito à diversidade. São aprendizados deixados pelo saudoso pastor Djalma Torres. "

Vera Souza de Oliveira e Torres, procuradora federal aposentada, evangélica (Foto: Ana Albuquerque/Correio)