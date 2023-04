'A informação é toda falsa', diz Rede D'Or, ao negar pressão contra médicos

Em resposta à nota publicada na edição de ontem, a Rede D'Or negou exercer qualquer tipo de pressão para que médicos atuem exclusivamente nos hospitais controlados pelo grupo em Salvador e disse ter recebido a notícia com surpresa. “A informação é de toda falsa. Nossos hospitais são abertos para servirem aos pacientes que nos procurem e os médicos habilitados são sempre bem-vindos para atenderem a esses pacientes. Não existe restrição a qualquer médico e nem vedação à atuação na assistência aos seus pacientes, sempre seguindo os protocolos de segurança para o bom exercício e boa assistência”, destacou a Rede D'Or, em nota na qual considera completamente inverídico o conteúdo noticiado pela coluna na terça-feira.

Outra versão

No comunicado, a rede de hospitais privados reforça que não impõe nenhuma barreira ao trabalho dos profissionais da Medicina na Bahia, descartando também empecilhos para que eles prestem atendimento aos pacientes.

Travas aéreas

Levantamento obtido pela Satélite junto ao trade turístico mostra que o preço cobrado pelas três maiores companhias aéreas do país virou um dos principais entraves para alavancar o fluxo de visitantes em Salvador durante períodos de feriado prolongado e, por efeito direto, melhorar o desempenho do setor. Na pesquisa sobre valores das passagens para quem quer passar o feriadão do Dia do Trabalhador na capital, concentrada em quatro grandes emissores de turistas, o voo de ida e volta, com saída na próxima sexta-feira e retorno no dia 1º de maio, varia de R$ 3,4 mil a R$ 6,3 mil por pessoa, a depender da empresa e do local de partida.

Bate-volta nas alturas

O trecho mais barato para quem sai de São Paulo com destino a Salvador não custa menos de R$ 3,5 mil; o mais caro, R$ 5,2 mil. Se o visitante for do Rio de Janeiro, vai de R$ 3,6 mil a R$ 4,5 mil. O turista de Brasília terá que desembolsar entre R$ 3,4 mil e R$ 4,2 mil para vir e voltar. A conta fica mais salgada ainda quando a rota de partida e retorno é Belo Horizonte. O menor preço é R$ 5 mil, e o maior ultrapassa os R$ 6 mil. Se a viagem for a dois, o casal gastará no mínimo R$ 10 mil só com passagens de avião.

Parte 2

Nascido em Itabuna, município do Sul da Bahia com forte vocação para o cacau, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT) conseguiu permanecer na presidência da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Lavoura Cacaueira, reinstalada por empenho pessoal do pedetista na nova legislatura, iniciada em fevereiro. O grupo conta hoje com 204 parlamentares das duas Casas do Congresso Nacional.

Mão na massa

De imediato, Félix Júnior propôs a realização de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico (CDE) da Câmara, da qual é também presidente, para debater os problemas enfrentados pela cadeia do cacau e os seus impactos na economia brasileira. O evento deve acontecer na próxima semana.

Em cinco décadas, a Embrapa desenvolveu técnicas sustentáveis e inovadoras. Até hoje, tem papel fundamental no agronegócio brasileiro, segmento com expressiva participação no PIB nacional Hassan, deputado estadual pelo PP, ao comemorar os 50 anos de existência da Embrapa e sua importância para a economia do país