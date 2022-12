'A intenção dele não foi matar meu filho', diz pai de empresário morto em Águas Claras

Apesar de devastado com a morte do seu único filho, o eletricista Antônio Sales, 59 anos, disse que não poderia omitir a verdade. Segundo ele, que testemunhou o assassinato do empresário Tairan Souza Santos, 33 anos, um dos criminosos não teve a intenção de atingir o filho, baleado na tarde deste domingo (25), após um carro com três assaltantes bater próximo à casa deles.

"Na hora, nós dois estávamos na frente dele (bandido). Quando começou a juntar gente, o criminoso puxou a arma, como que fosse atirar para cima, como um policial faz para dispersar pessoas, mas a arma disparou antes disso e atingiu o meu filho. Mas isso não exclui a culpa dele, porque quando você faz uma ação que pode custar a vida de alguém, você assume o risco", declarou Antônio.

Ele contou que três homens tinham acabado de roubar um Toyota Corolla branco no final de linha de Águas Claras, por volta das 12h. Na fuga, o carro bateu em outro veículo e depois em um poste de iluminação pública, onde parou próximo à casa de pai e filho e da loja de Tairan, a Neguinho Modas. "Eu e ele saímos com o barulho da porrada e aí demos de cara com um dos assaltantes apontando a arma para um vizinho tirar o carro batido, na certa, ele (bandido) não sabia dirigir ou estava sem condições para isso porque dava para ver nitidamente que estava fora de si, drogado. Aí foi juntando muita gente e houve o disparo", contou o pai.

Tairan não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

(Foto: Reprodução)

Antônio disse ainda que Tairan foi atingido na cabeça. "O rosto dele não estava bastante ensanguentado, mas vi que ele havia perdido um dente e deduzo que a bala entrou pela boca", contou. O empresário chegou a ser socorrido para o Hospital Eládio Lassere, mas não resistiu. "A mãe dele está arrasada, sem comer, à base de medicamentos, assim como eu, mas hoje ela está aceitando mais a ausência dele", disse.

O homem que efetuou o disparou é conhecido do bairro. "Tudo mundo viu e sabe quem é ele. É daqui da região e é acostumado a fazer assaltos", disse Antônio. Tairan será o enterrado às 16h30 de hoje no cemitério Bosque da Paz. O empresário deixa uma filha de oito anos.

O sonho de Tairan sempre foi ter o próprio negócio, realizado há dois anos. "Desde pequeno ele sempre teve jeito para o comércio. Ele sempre estudou, mas horas vagas, fazia de tudo para ajudar a mãe vendendo desinfetante. E agora estava muito feliz porque tinha conseguido o que mais queria, trabalhar por conta própria. Mas aí, infelizmente, interromperam a felicidade dele", declarou o pai.