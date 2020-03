'A Lei deve ser igual para todos', diz promotor do caso Ronaldinho

Ronaldinho Gaúcho, ex-jogador do Barcelona e Seleção Brasileira, continua preso com o seu irmão, Assis, na Agrupación Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, em Assunção, pelo uso de documentos falsos. Neste domingo (8), o promotor responsável pelo caso, Osmar Legal, concedeu entrevista ao programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, e concedeu mais detalhes sobre a situação dos dois investigados.

Ele, que pediu a prisão preventiva dos brasileiros por causa de "risco de fuga", garantiu que o ídolo do futebol mundial terá o mesmo tratamento que qualquer outro cidadão que é julgado no Paraguai.

"A Lei deve ser igual para todos, seja Ronaldinho ou qualquer outro cidadão. Ele é uma pessoa muito querida, mas nós precisamos fazer o nosso trabalho como se fosse uma pessoa qualquer", afirmou Osmar Legal.

Osmar Legal falou também sobre a situação atual da investigação. De acordo com ele, R10 e Assis ainda são suspeitos de terem cometidos outros crimes. "O passaporte que eles utilizaram para entrar no Paraguai foi emitido por autoridades legais, mas os dados contidos nos documentos foram adulterados. A acusação contra eles é pela utilização desses documentos. Essa investigação ainda está no início e podem haver outros atos criminosos que envolvam o Ronaldo e o Assis. É importante que eles sigam aqui no Paraguai durante esse processo".

Questionado sobre qual a vantagem que um brasileiro teria em possuir um passaporte paraguaio, Osmar Legal explicou. "Poderia ter a vantagem de participar de negócios em algumas empresas no país. Que não seriam dadas sem a cidadania paraguaia".

Local onde Ronaldinho Gaúcho está preso com o irmão Assis (Norberto Duarte/ AFP)

Visita

Na manhã deste domingo, Ronaldinho Gaúcho recebeu a visita do ex-jogador Gamarra, zagueiro que atuou no futebol brasileiro e defendeu as cores do seu país por várias temporadas. Em entrevista ao globoesporte, o paraguaio falou sobre o encontro. "Estive com ele toda a manhã. Estava conversando com ele. Está muito bem, está tranquilo", resumiu.