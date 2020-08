A live imperdível de Nelson Sargento

Samba Autor de alguns dos versos mais lindos da história do samba, gênero pelo qual militou durante as últimas seis décadas, o carioca Nelson Sargento (@nelsonsargento.oficial) é um dos artistas que ajudou a transformar e consolidar o samba em patrimônio brasileiro: de gênero marginalizado e perseguido pela polícia para ritmo aplaudido e reconhecido como manifestação genuina da cultura brasileira.

O mangueirense de 96 anos, que compôs Agoniza, Mas Não Morre, uma elegia à resistência dos sambistas, vai relembrar este e outros clássicos no projeto Música #EmCasaComSesc, live transmitida nesta quinta (27), às 19h, no Instagram do Sesc (@sescaovivo) ou no

Youtube da instituição, ao lado de Sargento, Agenor de Oliveira, voz e violão seis cordas, e Wander Fontana, violão sete cordas.

Quem se apresenta hoje (27) também, pelo mesmo projeto, é a bailarina e professora mineira Dudude Herrmann (@coisasdedudude), que encena a performance Danças Guardadas pela Casa, às 21h30. A coreografia nasceu a partir do questionamento: em qual dos cantos da casa as danças estão guardadas? A resposta, segundo a artista, pode estar na boca da calça, no pé da mesa, nos quadros ou até na cozinha.