‘A mãe viu tudo’, diz parente de tio e sobrinho mortos no Subúrbio

Ao lado do sobrinho Osmar Gonçalves Batista Neto, 29 anos, o reciclador Robson dos Santos Batista, 35, foi assassinado em frente ao ferro-velho da família, que tocava há pelo menos 19 anos. Eles foram mortos na manhã de terça-feira (30) por dois homens armados que invadiram o local e dispararam vários tiros contra eles e um outro funcionário, que ficou ferido. Motivação e autoria do crime ainda são desconhecidas pela polícia.

O fato ocorreu na Travessa Dois Irmãos, no bairro do bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. As portas do estabelecimento ainda estavam fechadas na manhã desta quarta-feira (31). Antes, a rotina de trabalho no local era de 7h às 18h.

Durante o ataque, o funcionário conhecido como Jackson também acabou baleado e socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá, onde segue internado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Tiquinho, como Osmar era conhecido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local, enquanto seu tio Robson chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas também morreu horas depois de dar entrada na unidade médica.

Mãe de Robson e outros 10 filhos, uma idosa 72 anos, viu quando filho e neto foram assassinados de forma brutal. Ela mora próximo ao local do crime.

Segundo familiares, ela passou mal e foi levada por uma das filhas à uma unidade hospitalar mais próxima para atendimento.

Ao CORREIO, um outro membro da família afirmou também ter visto todo o ocorrido de perto - dois suspeitos chegaram andando, armados, e começaram a atirar contra os parentes. Tudo ocorreu por volta de 11h.

“A mãe dele estava na porta, ela viu tudo e não aguentou, passou mal na hora. Tivemos que socorrê-la para uma UPA para ser acalmada. É uma pessoa idosa, não merecia ver uma cena dessas da forma que foi”, disse o parente.

Os familiares suspeitam de dois jovens ligados ao tráfico de drogas no bairro. Um deles, inclusive, já foi funcionário da oficina da vítima e há pouco tempo havia pedido para voltar a trabalhar com Robson, que inicialmente não aceitou por não ter condições de manter outro funcionário no momento.

Ainda segundo o familiar, tio e sobrinho não tinham problemas vizinhos ou outras pessoas no bairro. “Robson gostava muito de ajudar as pessoas, não negava um favor e nem faziam mal a ninguém”, disse.

Outro parente alegou que um dos suspeitos estava de bermuda e usando um capuz. No entanto, o outro, que já trabalhou no ferro-velho, estava de traje social, de rosto à mostra, sem dar pistas do que iriam fazer.

“Ninguém esperava que fizessem isso. Um deles já trabalhou com Robson, pedia conselhos a ele e tudo, pois estava envolvido com o tráfico. Ele era um cara muito conhecido no bairro, não tinha envolvimento com nada, trabalhava de dia e noite com a sucata dele, vamos fazer o possível para que a polícia identifique e prenda os dois”, contou.

Embora Osmar já tivesse sido preso, em fevereiro deste ano, segundo divulgou à época a Secretaria da Segurança Pública da Bahia, acusado de usar a oficina como fachada para desmanche de veículos roubados, a família negou que ele tivesse alguma participação.

“Na época isso foi uma armação para ele. Ele comprou um veículo e estavam mexendo nele na oficina quando os policiais chegaram dando voz de prisão. Mas acabaram levando somente o veículo, não o levaram preso, ele se explicou e ficou nisso mesmo”, explicou.

A Polícia Civil informou que a 3ª Delegacia de Homicídios (Baía de Todos os Santos) ficará responsável pela investigação das mortes.

Robson deixa esposa e quatro filhos. Já Osmar, deixou a esposa grávida e duas filhas pequenas. O enterro dos corpos de tio e sobrinho está marcado para às 16h desta quarta-feira (31), no Cemitério Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

