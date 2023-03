Com muita honra, tenho a responsabilidade de representar as mulheres da minha cidade como vice-prefeita e secretária de Saúde, a segunda na história de Salvador. Levando a marca do feminino, busco fortalecer, impulsionar e inspirar outras mulheres, conduzindo o trabalho com a doçura e, ao mesmo tempo, firmeza, de quem tem um olhar do cuidado, prevenção e acolhimento. A representatividade feminina importa e temos elas em cargos estratégicos do alto escalão da Prefeitura. Me orgulha dizer que somos uma cidade gerida também por mulheres e para mulheres. Ocupamos espaços e nos posicionamos no lugar de quem marca posições de lideranças.

Líder, no dicionário, é definido como “pessoa cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras”. Ser uma liderança feminina vai além, é ter voz, lugar de fala, ser ouvida, e acima de tudo, ter a capacidade de representar, motivar e construir caminhos que proporcionem a autonomia e o empoderamento. É entender que por trás de toda história, existem experiências marcadas pela desigualdade de gênero.

Sob a premissa da liderança com cuidado e acolhimento, avançamos com políticas públicas, a exemplo da institucionalização do Programa Alerta Salvador, integrando ações de combate à violência contra a mulher. Através da SPMJ, criamos a Caravana da Mulher, que leva diversos serviços públicos às comunidades. Incentivamos o empreendedorismo feminino; iniciamos a construção da Casa da Mulher Brasileira e ampliamos a rede de proteção, com capacitação profissional e campanhas para coibir a violação de direitos.

Na Secretaria de Saúde, a qual tenho a responsabilidade e o desafio de gerir, trabalhamos para oferecer o cuidado integral com a saúde da mulher. O olhar ainda mais especial às necessidades femininas é marca da nossa gestão. Tenho a missão de liderar a equipe que vai tornar realidade a primeira maternidade municipal. Esse equipamento, saindo das mãos de uma mulher, tem um simbolismo enorme. Temos a área técnica “Saúde da Mulher” e trabalhamos com planejamento familiar, oferta de contraceptivos, prevenção do câncer de mama, atendimento ginecológico, além do Programa Mãe Salvador, que garante assistência às gestantes, principalmente negras e carentes.

Queremos uma Salvador que levanta a bandeira do amor, acolhimento às dores e respeito às diferenças. Como gestora dessa cidade, mas sobretudo, cidadã, trabalho para que mulheres possam exercer lideranças, seja nos lares, empresas, espaços religiosos, comunidades, em cargo eletivo ou não, que possam ser doces e acolhedoras umas com as outras gerando uma rede de apoio. Lidere e empodere outras mulheres.

Ana Paula Matos é vice-prefeita e secretária de Saúde de Salvador