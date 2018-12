'À medida que passa, fica mais sombrio', diz ator de Stranger Things

Depois de uma maratona durante a Comic Con Experience (CCXP), neste fim de semana, a Netflix reuniu estrelas do seu catálogo em evento São Paulo para falar sobre as novidades que estão por vir. Parte do elenco da elogiada trama de Stranger Things, e da nova série The Umbrella Academy, prevista para fevereiro, estavam presentes no evento que também trouxe a atriz Sandra Bullock, protagonista do filme Bird Box, que estreia dia 21, e o ator Andy Serkis. Este, conhecido por viver o Gollum de Senhor dos Anéis e o César, de Planeta dos Macacos, agora dirige o filme Mogli, disponível no streaming desde a última sexta-feira (7).

Sem entregar muito sobre os próximos episódios de Stranger Things, os atores Noah Schnapp, que interpreta Will, Caleb McLaughlin, o Lucas, e a atriz Sadie Sink, que vive Max, falaram sobre suas experiências na série que virou febre no Brasil e no mundo. Questionado sobre os monstros que vão surgir na trama da terceira temporada, prevista para 2019, Will se limitou a dizer que, ao contrário da primeira temporada que tem uma ameaça ainda desconhecida por todos, a segunda temporada traz coisas mais sobrenaturais e tudo “fica mais sombrio, à medida que passa”. “O monstro vai se espalhando. Pesquisem mais sobre isso: os monstros vão se espalhar”, disse Noah, dando pistas do que está ir vir na próxima temporada.

Atores de Stranger Things conversaram sobre a série e ainda anunciaram novidades para o catálogo da Netflix (Foto: Divulgação) Também estiveram presentes no painel dos serviço de streaming a atriz Sandra Bullock e o ator Andy Serkis (Foto: Divulgação) Sandra Bullock é protagonista do filme Bird Box, previsto para estreiar dia 21 (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Durante o evento que reuniu jornalistas de toda a América Latina, o público conheceu detalhes sobre a técnica de captura de movimento do filme Mogli e as dificuldades enfrentadas pelos atores de Bird Box, que gravaram vendados em 60% das cenas. Questionada sobre a experiência de contracenar com crianças durante o longa inspirado no livro "Caixa de pássaros" (Intrínseca), de Eric Heisserer, Sandra Bullock disse que é mãe e que sabia que tinha ali “duas criancinhas que iam ter fome, sede e cansaço”.

“Eu sempre falava quando a cena começar: ‘estamos preparados para arrastar vocês nessa grama, mas fiquem tranquilos porque está tudo seguro. Vou gritar com vocês, mas tudo bem, é assim mesmo’”, lembra a atriz. “Eles foram fenomenais”, elogiou, sobre os colegas de cena do suspense onde vai interpretar uma mãe que precisa salvar os filhos em um mundo pós-apocalíptico. No filme produzido por Dylan Clark e dirigido por Susanne Bier, a Terra é invadida por criaturas misteriosas que provocam o desejo de se suicídio nas pessoas.



*A repórter viajou a convite da Netflix