"A memória, no Brasil, é algo muito pesado para se carregar e eu preciso de ajuda"

Depois de três anos à frente do Instituto Martim Gonçalves (https://institutomartimgoncalves.com.br), criado por ela, Jussilene Santana segue fazendo pontes entre a história e o exercício do presente possível. Só que agora, é o seguinte: não dá pra seguir sozinha.

Jussilene é atriz e pesquisadora da História do Teatro e do Ensino do Teatro. Mestre e doutora em Artes Cênicas pela Universidade Federal da Bahia, é graduada em jornalismo pela mesma instituição. Ganhadora do Prêmio Capes de Tese 2013, através do qual realizou pesquisa pós-doutoral na Queen Mary University of London (2015/1016). É diretora do Instituto Martim Gonçalves, acervo-escola-produtora.

Entre 2018/2019, foi professora-visitante do PPGAC-UNIRIO. É autora do livro (esgotado) Impressões Modernas – Teatro e Jornalismo na Bahia (Vento Leste, 2009). É membro atuante da ABRACE e da IUTA (International University Theatre Association). Como atriz, já participou de três longa-metragens, radionovelas e mais de 30 leituras dramáticas e espetáculos. Ganhou o Braskem 2005 de melhor atriz, o Banco do Brasil de Economia 2002 como melhor repórter, foi finalista do Troféu Coelba de Reportagem em 2003, entre alguns prêmios da Associação Baiana de Imprensa. É mãe de Ana Luísa (11 anos) e Helena (8 anos). Ama gatos e pessoas que dizem o que pensam e tem senso de humor para aguentar a retranca. Torce pelo Bahia.

P - Você, sozinha, criou um instituto. Isso é tomar, para si, uma responsabilidade imensa. Por que?

R - As pessoas perdem um celular e enlouquecem porque perdem fotos dos últimos meses, de um ano. Agora, imagine que estamos falando, no caso do Instituto Martim Gonçalves, de imagens dos últimos cem anos, da memória sobre a cultura brasileira guardada por um homem que atuou na linha de frente, formou os principais nomes do cinema, do teatro e da música ainda hoje em atividade. Hoje, no Brasil, não existem caminhos abertos para a sistematização de acervos, não existem verbas específicas que mantenham isso preservado. Isso é um escândalo grandioso! O incêndio do Museu Nacional destruindo 500 anos de memória numa noite é uma chaga aberta e um sinal. Não guardaremos tudo o que somos sozinhos, sem muito diálogo e união. A memória, no Brasil, é algo muito pesado para se carregar e eu preciso de ajuda.





P - Quando você diz que precisa de ajuda, a gente pensa logo em patrocínio de empresas para o projeto. Tá, deve ser isso também. Mas esse é o único caminho? Do que o instituto precisa, agora?

R - Eu criei o instituto sozinha até 2017 (a pesquisa começou em 1995). Mas em seguida, formei uma rede mágica em torno de mim, formada por atores, diretores, professores e pesquisadores. Esses três anos não teriam sido nada apenas comigo e uma montanha de caixas. E é encantador ver isso crescer porque em pouquíssimo tempo reunimos mais de cem pessoas entre artistas-fixos, colaboradores e apoiadores por projeto. O que precisamos agora é do apoio de empresas, de dinheiro mesmo. Tenho uma folha de pagamento mensal para dar conta e que muda a vida das famílias que me acompanham. Precisamos de uma sede. E do apoio de políticos. Só te digo uma coisa: tem documento aqui que interessa muito a eles.

P - Que tipo de documento? Pode dar um exemplo?

R. Por que na Bahia ninguém nasce, "estreia"? Por que a Bahia saiu na frente no diálogo entre a "cultura negra" e a universidade? Por que o Cinema Novo produziu alguém como Glauber Rocha? Por que o Globo Repórter foi criado por um ex-aluno da Escola de Teatro, Paulo Gil Soares? Por que Caetano Veloso e Maria Bethânia falam o tanto que devem a formação aos eventos promovidos por Martim Gonçalves, logo que chegaram de Santo Amaro? Isso com 18 e 14 anos, respectivamente? A cultura brasileira em grande parte deve à Bahia dos anos 1950 e 1960. E essa Bahia deve muito a Martim. São conceitos documentados, preciosidades para qualquer gestor que possa estar interessado em como, não reproduzir, mas se espelhar para tentar mecanismos de intervenção tão duradouras. Inclusive economicamente.

P - A pandemia tem minado a energia das pessoas, deixado muita gente inerte mesmo. Você, ao contrário, parece bastante mobilizada e produtiva. Como é isso? De onde vem?

R- Toda a força que tenho eu retiro do próprio acervo. Ele é radioativo. Estamos produzindo agora meu primeiro monólogo, Hipátia, com direção de Elisa Mendes e texto de Luciana Lyra. É uma peça sobre a última diretora da Biblioteca de Alexandria. É a força do acervo. Todo mundo que tem a oportunidade de consultá-lo, fala a mesma coisa e por isso reunimos tanta gente! O que queremos é sistematizá-lo de tal forma para que mais e mais pessoas tenham acesso. Há um mapa, uma invenção de um país aqui. Uma nação que ainda pode dar certo.

P - Como é essa nação?

R - Eu dou aula na Universidade desde 2004. O que mais ouço são meus alunos querendo ir embora do país. Ninguém está enxergando saída a curto e médio prazo para essa nação. O principal sonho dessa maioria é encontrar um antepassado para garantir uma cidadania e "voltar para a Europa". Voltar! "Mas vocês são brasileiros....!" Eu brinco, dizendo: "Volte, mas não esqueça a tia brasileira! Fique rico e nos ajude a organizar a nossa memória aqui". É exatamente sobre isso que estou falando: se você quiser mirar longe, você não pode inventar a roda. Você tem que subir no ombro dos gigantes e dialogar no pé do ouvido com eles. Temos 521 anos! Não somos "o país do futuro", sem assumir que já temos um senhor passado para dar conta.





Sobre Martim Gonçalves:

Martim Gonçalves criou, em Salvador, a primeira escola de teatro ligada a uma universidade do país, em 1956. Por lá passaram Helena Ignez, Glauber Rocha (Glauber Rocha nunca foi aluno oficial, pois fazia Faculdade de Direito, mas andava por lá como confirmam os colegas e a presença em inúmeras fotos além das declarações em suas próprias entrevistas), Othon Bastos (que foi chamado como aluno-ator e atuou em inúmeros espetáculos), formou e lançou nacionalmente, além de Helena, Geraldo Del Rey, Antônio Pitanga, Otoniel Serra, Paulo Gil Soares (criador do Globo Repórter e grande documentarista) e que muitos outros baianos frequentaram (como Caetano, Bethânia, Gil, Tom Zé e etc).

O Instituto:

O IMG é um acervoescolaprodutora. O que é: em cima desse acervo de 30 mil documentos reunidos em viagens por dez países (Martim viajou para o dobro, o trabalho está em andamento), promove aulas e produtos artísticos. Já montou o espetáculo Em Alto Mar, de Slawomir Mrozek e duas leituras dramáticas, Pena que ela é uma Puta, texto de 1626 (!), do quase contemporâneo de Shakespeare John Ford e Noite de Guerra no Museu do Prado, de Rafael Alberti. Apoia, com documentação, dezenas de pesquisas de mestrado, doutorado, produtos estéticos e matérias jornalísticas, como: o filme A Mulher de Luz Própria, um filme de Sinai Sganzerla sobre Helena Ignez, o livro Lúcio Cardoso - 50 anos depois, organizado por Leandro Garcia Rodrigues, matérias e reportagens diversas, como a do Jornal Hoje, sobre uma exposição brasileira em Londres após a II Guerra Mundial (onde tinha obra de Martim).

Agende-se:

No próximo dia 8, acontece o aulão "Teatro Infantil e a Escola da Criança do MAM na Bahia" (às 20h, no @institutomatimgoncalves) e, nesse mesmo dia, será lançada, no youtube (https://www.youtube.com/institutomartimgoncalves), a exposição Martim Gonçalves - Homem de Teatro.

Essas ações são contrapartidas da Aldir Blanc para um projeto de apoio ao Instituto.