A moda pop do Oriente

Mangás, animes k-pop. Quem conhece esses termos sabe que estamos falando do universo pop vindo da Ásia, principalmente do Japão e Coréia do Sul. Ele está dominando as redes sociais e o público jovem ao redor do mundo. E isso, não iria passar despercebido pela moda. Esse movimento global se expressa de forma fashion através de modelagens amplas, estamparia divertida inspirada em personagens tanto dos videogames quanto dos quadrinhos, e nos grafismos dos alfabetos asiáticos. Muitas peças têm também caráter utilitário, originário do sportswear combinadas a elementos tradicionais como o quimono. E muita cor também está sempre presente. Vamos embarcar nessa experimentação fashion desse editorial? Confere aí!

Futuro agora

A estética utilitária futurista faz parte desse orientalismo contemporâneo na moda. Brincamos com essa ideia partindo da jaqueta de plástico e combinamos com camiseta com estampa de personagem de mangá mais short com legging e tênis, tudo em tons próximos.

Let's play

Os asiáticos usam e abusam das formas amplas e confortáveis nas roupas. Investimento nessa proposta escolhendo vestidão com estampa grid mais camiseta oversized com pitada divertida graças ao desenho de uma personagem típica das animações japonesas. A pochete branca dá a bossa ao look.



Gueixa urbana

A leveza das cores candy entram em cena para dar uma cara mais lúdica ao look esportivo. O quimono curto mais top faixa e shortinho deixa tudo fresquinho perfeito para nosso clima. O tênis com meia divertida arremata o visual.

