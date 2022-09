A Mulher Rei conquista o primeiro lugar nas bilheterias brasileiras

Desde sua estreia na quinta-feira (22), o épico A Mulher Rei, se mantém no primeiro lugar em bilheteria no ranking do fim de semana. O filme já acumula mais de R$ 5 milhões em renda e já levou mais de 250 mil pessoas aos cinemas. Nos Estados Unidos, onde estreou no dia 15 de setembro, o filme também liderou as bilheterias na semana de estreia e já acumula mais de 36 milhões de dólares. Viola Davis, que protagoniza o filme, visitou o Brasil pela primeira vez na semana passada para promover a estreia.

A Mulher Rei é uma história memorável da Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Daomé nos anos 1800, com habilidades e uma força diferentes de tudo já visto. Inspirado em eventos reais, A Mulher Rei acompanha a emocionante jornada épica da General Nanisca (a atriz vencedora do Oscar® Viola Davis) enquanto ela treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um inimigo determinado a destruir o modo de vida delas. Algumas coisas valem a luta.

Veja o trailer de A Mulher Rei: