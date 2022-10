'A mulher rei' terá novas sessões matinê no Glauber Rocha por R$ 4

O filme "A mulher rei" voltará a ser exibido na manhã de domingo (16) nas quatro salas do Cine Metha - Glauber Rocha, depois do sucesso da primeira sessão matinê do longa protagonizado por Viola Davis. As sessões acontecem às 10h30 - duas legendadas e duas dubladas. O ingresso custo R$ 4.

Segundo o cinema, no último domingo estavam programadas duas sessões, mas outras três tiveram que ser abertas para atender ao público de quase 900 pessoas que foi conferir o filme.

Inspirado em eventos reais, “A mulher rei” resgata a história da Agojie, uma unidade de mulheres guerreiras que protegiam o reino africano de Dahomey nos anos 1800. O filme acompanha a jornada épica da General Nanisca (Viola Davis) enquanto treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um inimigo que busca destruir o modo de vida delas.

SERVIÇO

O que: Matinê com o filme “A mulher rei” - versões dublada e legendada

Quando: domingo (16/10), 10h30

Onde: Cine Metha - Glauber Rocha (em frente à Praça Castro Alves)

Preço: R$ 4,00 (vendas apenas na bilheteria)