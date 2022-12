A nova cara do humor negro: especial com estrelas baianas estreia no Multishow

Humor negro. O que vem à sua mente quando você pensa nesse termo? Um humor sujo, com piadas depreciativas, que passa necessariamente por ser pejorativo? Se pensa assim, é hora de mudar essa chave. Tia Má, Sulivã Bispo, João Pimenta, Jhordan Matheus, Niny Magalhães e Evaldo Macarrão têm novos conceitos para essa ideia.

Nesta segunda-feira (19), o especial Humor Negro estreia no Multishow e Globoplay. Segundo Val Benvindo, idealizadora do projeto, o título foi escolhido para dar um novo sentido à expressão “humor negro”, conferindo a ela o único significado que deveria ter, que é o de associar ao humor feito por pessoas pretas.

"Por trabalhar muito com o humor e ver as pessoas usando 'humor negro' de uma forma pejorativa, eu pensei que esse termo, esse humor, simplesmente é aquele feito por gente preta. Queria ressignificar isso”, explica.

O especial foi gravado no Teatro Vila Velha, em novembro, e mesclou apresentações de stand-up comedy para plateia ao vivo e esquetes que retratam como é a vida real dos artistas na hora de colocar um especial de humor de pé, além situações absurdas e inusitadas vividas nos bastidores, onde o riso é certo e o deboche garantido.

"O povo preto ressignifica expressões e comportamentos de violência dos opressores a vida toda. É muito fácil nos chamar de exagerados quando fazemos isso, o que acontece demasiado, vindo de pessoas que não sofrem as violências que sofremos.

Estamos numa guerra constante contra a opressão e com o humor não é diferente. Tirar a normalização dessa expressão, como algo pejorativo é de extrema importânci", explica João Pimenta.

Para João, o Humor Negro é um forte marcador da cena de humor soteropolitana e abre os espaços que são negados a artistas pretos. "Temos uma cena bem consistente de comédia stand up na Bahia, apesar de passarmos anos com espaços negados a nós, principalmente pelos nossos posicionamentos combativos às opressões ideológicas e sociais, as quais nos violentam."

"Hoje não tem mais jeito. Temos retorno comercial e isso faz as portas se abrirem pra gente. Nós não acessamos as portas, porque elas não existiam, nós construímos as portas do zero. E olhe que estamos falando de um dos lugares mais negros do mundo. É muito gratificante fazer parte disso", diz João.

Sulivã Bispo vai levar uma versão televisiva de Koanza, sua primeira personagem feminina, que traz a pauta racial à frente de suas questões. O projeto, para ele, materializa como o povo preto se aquilomba para fazer realizações.

"O desafio é grande, mas a nossa missão não se deixa esmorecer. Esse humor conta nossas verdadeiras histórias, fala bem da gente, na contramão do racismo recreativo que colocou o preto no lugar da piada, da depreciação. Chega agora esse humor de humoristas pretos, elegantes com suas tranças, cabelo black, terno, paletó, gravata, guia no pescoço, orixá na cabeça e com líderes guerrilheiros na mente para mudar essa história", diz Sulivã. E completa: "A gente está aqui para contar piada e destruir o racismo".