"A pandemia marca o início do Século 21", afirma Dado Schneider, convidado de Joca Guanaes no Segundou

Depois de uma série de programas sobre o que as pessoas podem esperar de 2022 através dos astros e da numerologia, Joca Guanaes começou, nesta segunda-feira (10), uma nova temporada do Segundou, seu programa semanal no perfil do Instagram do Jornal Correio, que vai ao ar às 19h.

A partir de diálogos com especialistas, o publicitário e consultor baiano vai falar sobre o Marketing do Renascimento. A ideia é trazer ferramentas que ajudem a todo a enfrentar o mundo da melhor forma possível, seja no trabalho ou na vida pessoal.

Para começar, Joca convidou Dado Schneider, que tem passagens pelas agências DM9, Ogilvy e MPM, entre outras, foi consultor de grandes empresas, executivo da CLARO - ele é o criador desta marca - além de "Evangelizador Digital" do Magazine Luiza em sua "virada digital" (2015).

Nos últimos anos, Dado vem se dedicando a palestrar sobre suas pesquisas relacionadas ao comportamento das novas gerações e foi considerado pelo site Buzzfeed como "palestrante imperdível da Campus Party", de onde também é embaixador.

No início do papo, o convidado falou sobre o tempo em que viveu na Bahia, de 1988 a 1993, trazido por Nizan Guanaes para trabalhar na DM9, uma das principais agências de publicidade do país. “Eu renasci na Bahia. Porque nenhum lugar do Brasil, exceto São Paulo, é cosmopolita. Todos, inclusive o Rio, são provincianos. Só que na Bahia eu vivia com pessoas cosmopolitas, como Nizan e Duda Mendonça, que eu chamava de legião estrangeira. A Bahia me mudou porque eu passei a ter uma vida cosmopolita dentro de uma cidade acolhedora e mágica”, revelou.

Sobre o Marketing do Renascimento, Dado trouxe reflexões sobre a mudança de comportamento de consumo da sociedade antes e depois da internet e sobre como, quem quer empreender, precisa se posicionar diante dos clientes. “Eu não faço as coisas com proposito, mas de propósito. Quero atender bem para que me contratem de novo”.

Para o entrevistado, “a pandemia [de Covid] marca o início do Século 21”, que, segundo ele é vivido de forma “horizontal”, diferentemente do século 20, quando a “estrutura era vertical”. “Passamos a não nos diferenciar por idade, mas por mentalidade. Não sei se todo mundo está preparado para isso”, sentencia.

No bate-papo de uma hora de duração, Dado Schneider ainda trouxe dicas e abordou outros temas ligados ao Marketing do Renascimento. Na semana que vem (17), o tema volta a ser discutido com Cassio Grinberg, um dos principais consultores do país para marcas, autor do livro “Desaprenda”.

Confira o Segundou com Joca Guanaes e Dado Schneider: