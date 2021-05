"A pandemia não é um castigo divino", diz Divaldo Franco no Segundou

Ele tem mais de 600 filhos adotivos e mais de 200 netos ou bisnetos. Já proferiu mais de 13 mil conferências em mais de duas mil cidades. Aos 94 anos, continua muito ativo e é um "exímio e devotado educador". Assim, Joca Guanaes apresentou o seu convidado desta segunda (17) no Segundou, no Instagram do CORREIO. Divaldo nasceu em 5 de maio de 1927, em Feira de Santana, e em Salvador trabalhou como escriturário até se aposentar, em 1980, para, daí em diante, dedicar-se exclusivamente à causa que abraçou ainda jovem: servir aos mais necessitados.

Hoje, a Mansão do Caminho, que Divaldo fundou em 1952, junto com Nilson de Souza Pereira, o Tio Nilson, atende a mais de três mil crianças. Os meninos e meninas permanecem na Mansão das 7h às 17h, onde estudam e fazem todas as refeições. Com uma lucidez impressionante e mais de nove décadas de vida, o médium falou sobre diversos assuntos, incluindo o filme sobre sua vida, Divaldo - O Mensageiro da Paz, que estreou nos cinemas em 2019. Disse ter ficado muito feliz, mas ficou um pouco desconcertado ao se ver representado na tela. Muito descontraído, disse: "Confesso que fiquei meio escabreado, com muita vergonha quando saí do cinema. Mas foi muito interessante".

Na conversa, Divaldo também falou sobre pessoas que o inspiraram, como o médico alemão Albert Schweitzer, que atendeu a pessoas carentes na África. Falou também sobre o recém-lançado livro No Rumo do Mundo da Regeneração, escrito com o espírito Manoel Philomento de Miranda. Veja a seguir alguns trechos da conversa entre Divaldo e Joca. A entrevista está na íntegra no Instagram do CORREIO.



O processo de escrita do livro

"Em setembro do ano passado, o espírito Manoel Philomeno de Miranda informou-me que desejava es escrever um livro sobre a questão da grande epidemia. Mostramos que a pandemia não é um castigo divino, mas um fenômeno de natureza sociológica e periódica do planeta, que a cada cem anos permite romper uma pandemia, como a peste negra e a gripe espanhola. A partir de setembro, reservei um tempo para ele vir escrever. O fenômeno é curioso: o médium fica sentado, coloca papéis na mesa e, em transe, o espírito escreve com alguma celeridade. Escrevemos em menos de um mês, trabalhando, às vezes, dez ou 12 horas num dia"

A Mansão do Caminho

Inicialmente, a Mansão, criada em 1952, funcionava no bairro da Calçada e era no sistema de internato. Mas, anos depois, a partir de 1987, Divaldo entendeu que era preciso mudar o método: "A nova pedagogia nos mostrou que esse estilo de vivência coletiva para a criança é muito protetor e, quando sai, o jovem vai enfrentar uma sociedade muito competitiva e tende a fracassar, porque está muito acostumado a ser amparado. Então, fomos orientados pelos espíritos a fazer uma comunidade aberta. Hoje, a criança vem às 7h da manhã e sai às 17h. Faz todas as refeições conosco e vai para casa dormir".

No futuro, uma universidade

"O nosso sonho é criar uma universidade gratuita, daqui a dez anos. Queremos começar com um programa na área de tecnologia. O modelo é inspirado em uma universidade da África do Sul, em que os jovens passam o dia, tem alimentação, e aprendem uma profissão. Depois, podem trabalhar para ter independência e continuam estudando. Dizem que eu não vou conseguir, mas vou! Eu planto e espero que venha colher um dia porque creio na reencarnação. E nossos amigos mais jovens vão levar a frente o projeto da universidade.

Irmã Dulce (Arquivo CORREIO)

Pessoas que o inspiraram

Uma das primeiras inspirações de Divaldo foi o médico alemão Albert Schweitzer (1875-1965). Aos 30 anos, iniciou o curso de medicina e, já formado, decidiu ir para o Gabão, na África, cuidar dos mais necessitados. Divaldo aponta as razões de sua admiração: "Ele montou uma comunidade, atendia a dez etnias diferentes e ganhou Prêmio Nobel. Quando conheci a vida dele, fiquei fascinado. E fui sendo arrebatado por pessoas que deram suas vidas ao próximo.

A mãe e a fome: uma lição

Divaldo era filho de Francisco Pereira Franco e Ana Alves Franco. Era o mais novo dos 13 filhos do casal, que passou algumas dificuldades, como ele lembra: "Minha mãe não almoçava e perguntei por que ela só tomava café. E ela me disse 'Porque tira a fome, meu filho. E eu já sou forte. então, deixa a comida para você e seus irmãos, que estão em formação. Só fui entender isso depois. Então, me prometi que, enquanto eu vivesse, ninguém passaria fome ao meu lado. Todo tipo de fome é uma coisa horrorosa: fome de amor, de carinho, de estômago..."

Madre Teresa de Calcutá (AFP Photo)

Irmã Dulce, Madre Teresa e a Paz

"Falamos em paz, mas guerreamos interiormente. Torne-se uma pessoa melhor e o mundo será melhor. Então, Madre Teresa, que é um de meus modelos, quando lhe perguntavam por que ela não adoecia mesmo convivendo com pessoas que tinham tuberculose ou hanseníase, ela respondia apenas: 'o amor não me deixa adoecer'. E temos Irmã Dulce, que é nossa Madre Teresa, a Santa Dulce. Elas demonstraram que é possível, desde que nós façamos. Então, nossa proposta é adquirir paz e o mundo será melhor".