A peça O Vendedor de Sonhos chega a Salvador

Um dos escritores mais lidos do Brasil, Augusto Cury é o autor de O Vendedor de Sonhos, sua obra mais popular. O livro, que trata de questões como relações humanas, conflitos e suicídio, ganhou uma adaptação para o teatro, que estreia nesta sexta (16).

A trama conta a história de Júlio César, um psicólogo em depressão decide se matar, mas é impedido por um mendigo, o Mestre, que oferece a ele uma vírgula, para que assim reescreva sua história e siga adiante a vida. Outro personagem importante na obra é Bartolomeu ou Boquinha de Mel, um bêbado que se une aos outros dois personagens com o objetivo de vender sonhos, fazendo a sociedade despertar de uma existência doente.

Segundo a diretora Cristiane Natale, Boquinha de Mel é justamente o personagem que traz leveza ao espetáculo que já tem uma carga muito grande por conta do assunto tratado. “A parte mais difícil fica com o suicida e o vendedor, de sonhos que tem muita carga triste na sua vida e traz isso para ajudar os outros”, conta Cristiane. A diretora adaptou o texto para o teatro junto com Cury. Na montagem, estão os atores Mateus Carrieri e Luiz Amorim.

Serviço

O quê: O Vendedor de Sonhos

Onde: Teatro Isba (Av. Oceânica, 2717, Ondina)

Quando: Sexta, dia 16 de agosto, às 21h e sábado, dia 17 de agosto, às 20h.

Ingresso: R$ 80 | R$ 40 (Assinantes do Clube CORREIO têm 60% de desconto)