A pedido de presidente da China, Margareth canta música de Caetano em jantar

O presidente da China, Xi Jinping, ofereceu um jantar para o presidente Lula nesta sexta-feira (14) e pediu a ministra da cultura Margareth Menezes para cantar.

A artista baiana elegeu “Luz do Sol”, de Caetano Veloso, para o momento único, apreciado por todos que participaram do encontro e, em especial, pela primeira-dama do país anfitrião, Peng Liyuan, que teve uma bem-sucedida carreira como cantora de ópera antes de casar-se com Xi Jinping.

Margareth embarcou para o país asiático na última terça-feira (11) em sua primeira viagem oficial internacional como líder da pasta da Cultura. Na oportunidade, a ministra assinou um tratado de coprodução televisiva com a China. “Será muito positiva essa retomada da relação do Brasil com a China. Há um potencial gigantesco, precisamos aproveitar este momento", declarou.

