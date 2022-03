A praça, O Poeta, a cidade e seu aniversário: Salvador e Castro Alves se misturam em produção inédita

Jonar Brasileiro e Jorge Pacoa estavam comendo água em algum lugar de Salvador nos idos de 2010, quando Jonar visitava a capital baiano após alguns anos já morando em São Paulo. Conversa vai, conversa vem, e decidiram homenagear uma porção da cidade onde construindo parte de suas melhores memórias de vida: o Centro Histórico. Numa outra cervejada, meses mais tarde, amarraram o projeto, que foi contemplado em edital dois anos mais tarde, mas não conseguiu captação e foi arquivado.

A dupla retomou a ideia durante a pandemia. Durante o isolamento, Jonar abriu a gaveta para lembrar de ideias que estavam guardadas e lá estava aquele filme que pensou com o amigo. Leu a ficha técnica, viu que uma parte da equipe já tinha até falecido - por conta da idade já avançada - e contatou Jorge com o ultimato: "se a gente sobrevive a essa porra, temos que fazer de qualquer maneira". Assim foi feito e quis o destino que 'A Cidade do Poeta' estreasse em pleno 29 de março, aniversário de Salvador.

O documentário quer fazer os espectadores entrarem numa viagem para revisitar as ruas e histórias de uma Salvador que não existe mais, mas que habita viva na lembrança de quem vivenciou seus encantos e idiossincrasias entre as décadas de 1960 e 1980. Jonar Brasileiro assina a direção e texto enquanto Jorge Pacoa foi responsável pela produção. A primeira exibição acontece nesta terça (29), no Teatro Sesi Rio Vermelho, às 20h, com sessão aberta ao público.

"Quase todas as imagens foram gravadas agora na fase mais branda da pandemia, sempre com todo cuidado, a pessoa sozinha, uma câmera só, evitando exatamente a chance de causar problema com muita gente junta. Tudo foi bem improvisado, muito simples, com o mínimo de recurso, quase nenhum aparato, foi mais uma forma de homenagear a vida e lembrando um período que foi muito bom e rico pra mim, pra Jorge e à cidade como um todo", detalhou Jonar em entrevista ao CORREIO.

Jonar Brasileiro, roteirista do documentário (Foto: Divulgação) Jorge Pacoa (Foto: Tati Freitas)

Jonar Brasileiro, roteirista do documentário (Foto: Divulgação) Jorge Pacoa (Foto: Tati Freitas)

Jorge não escondeu a expectativa para a estreia: "é um projeto concebido há uma década por nós dois. O documentário é uma aula de histórica de Salvador, da Bahia", afirmou o produtor antes de completar o desafio de fazer o documentário circular, agora que já tomou vida. "A nossa ideia é fazer um trabalho com escolas, instituições de cultura para divulgar ao público. É um trabalho muito sólido, pensado e bem trabalhado. É uma homenagem a Salvador e ao poeta, que é o grande ícone desse trabalho", declarou.

Com 45 minutos de duração e depoimentos de oito entrevistados, “A Cidade do Poeta” traz como um dos seus aspectos mais interessantes a homenagem que faz ao poeta Castro Alves, sendo a sua estátua o ponto de partida e de chegada para o roteiro traçado pelo documentário.

Além disso, o texto-narrativo da obra é todo em versos, como se o próprio poeta estivesse revisitando a cidade e deixando registradas, em poemas, suas lembranças e impressões.

É na companhia de Castro Alves, que o espectador sai da Praça Castro Alves, segue pela Rua Chile, desce para o Pelourinho, Baixa dos Sapateiros e Sete Portas, sobe Estrada da Rainha, chega na Lapinha e Santo Antônio, desce a Ladeira da Água Brusca para passar pela Cidade Baixa e então subir a Contorno, passear pelo Canela e Campo Grande até chegar novamente à praça do poeta.

Segundo Jonar, o caminho é repleto de imagens, fatos, personagens, casos e marcos, endossados pelos depoimentos dos entrevistados escolhidos para rememorar passagens e acontecimentos que resgatam a história do antigo e efervescente centro de Salvador.

Os testemunhos presentes no vídeo são do agitador cultural Clarindo Silva, do escritor e jornalista Jolivaldo Freitas, da professora de história Regina Rêgo, do professor de história e psicólogo Adson Brito do Velho, do historiador e escritor Sérgio Guerra, da atriz e diretora da Escola de Teatro Hebe Alves, do ator e diretor teatral Harildo Deda e do compositor Walter Queiroz, cuja gravação do depoimento aconteceu há mais de 10 anos, quando o documentário foi idealizado.

O Aniversário de Salvador é um projeto do Jornal Correio com patrocínio do Hospital Cárdio Pulmonar, Wilson Sons, Salvador Bahia Airport e Unifacs, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, FIEB e Sebrae, apoio de Suzano, Abaeté Aviação, Sotero, Shopping Center Lapa, Jotagê, AJL, Comdados.