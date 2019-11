A Rosa Azul de Novalis vence Competitiva Nacional do Panorama

A produção paulista A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro conquistou o prêmio de melhor longa-metragem da Competitiva Nacional do XV Panorama Internacional Coisa de Cinema. Os vencedores foram anunciados na noite de desta quarta-feira (6), no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, durante o encerramento do evento, iniciado no dia 30 de outubro, em Salvador e Cachoeira.

O longa traz um dândi de cerca de 40 anos com uma memória inigualável, incluindo recordações de vidas passadas. Segundo os diretores, esse é o primeiro prêmio de melhor longa conquistado por A Rosa Azul de Novalis, que foi exibido no último Festival de Berlim. Eles ressaltam que é preciso tocar em tabus e naturalizar a sexualidade, e reforçam que Marcelo Diorio, protagonista do filme, faz isso sem medo.

O júri composto pela atriz baiana Luciana Souza; a diretora do Berlinale Forum, Cristina Nord; e o crítico Marcus Mello concedeu ainda uma menção honrosa ao longa mineiro A Rainha Nzinga Chegou (Júnia Torres e Isabel Casimira) e elegeu como melhor curta-metragem o também paulista Quantos Eram pra Tá?, de Vinícius Silva.

Definido pelos diretores como um “selfiementary”, uma espécie de documentário feito com o celular, Cinema de Amor, de Edson Bastos e Henrique Filho, levou o prêmio de melhor longa-metragem da Competitiva Baiana. O filme também foi a escolha dos júris APC e Jovem, que é formado a partir da oficina de crítica oferecida pelo festival.





CONFIRA OS VENCEDORES

Júri Oficial Nacional

Melhor Longa-metragem: A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro (SP)

Prêmio Especial: A Rainha Nzinga Chegou, de Júnia Torres e Isabel Casimira (MG)

Melhor Curta-metragem: Quantos Eram pra Tá?, de Vinícius Silva (SP)





Júri Oficial Baiana

Melhor Filme: Cinema de Amor, de Edson Bastos e Henrique Filho

Menção Honrosa: Victor Marinho por "Vigia – Um Olhar para a Morte" e "Enjoy Your Sunday"

Destaque: Miúda e o Guarda-Chuva, de Amadeu Alban





Júri Oficial Internacional

Melhor Longa-metragem: Retablo, de Álvaro Delgado-Aparicio (Peru/Alemanha/Noruega)

Menção Honrosa: In Search…, de Beryl Magoko (Alemanha/Quênia)

Melhor Curta-metragem: Dante vs. Mohammed Ali, de Marc Wagenaar (Holanda)

Menção Honrosa: Flow, de Adriaan Lokman (Holanda/França)





Júri Oficial Cachoeira

Melhor Longa-metragem: Selvagem, de Diego da Costa (SP)

Melhor Curta-metragem: Enquanto Eu For Lembrado, de Allan Maia (BA)

Menção Honrosa: Sem Asas, de Renata Martins (SP)

Menção Honrosa: Arco do Tempo, de Juan Rodrigues (BA)





Júri APC Nacional

Melhor Longa-metragem: A Rosa Azul de Novalis, de Gustavo Vinagre e Rodrigo Carneiro (SP)

Melhor Curta-metragem: Eu, Minha Mãe e Wallace, de Marcos e Eduardo Carvalho (RJ)





Júri APC Baiana

Melhor Longa-metragem: Cinema de Amor, de Edson Bastos e Henrique Filho

Melhor Curta-metragem: Joderismo, de Marcus Curvelo





Júri Jovem Nacional

Melhor Longa-metragem: Casa, de Letícia Simões (PE)

Melhor Curta-metragem: Eu, Minha Mãe e Wallace, de Marcos e Eduardo Carvalho (RJ)





Júri Jovem Baiana

Melhor Longa-metragem: Cinema de Amor, de Edson Bastos e Henrique Filho

Melhor Curta-metragem: Vigia – Um Olhar pra a Morte, de Victor Marinho

Menção Honrosa: Joderismo, de Marcus Curvelo