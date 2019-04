'A Sasha sempre fala para eu experimentar maconha', revela Xuxa

A apresentadora Xuxa Meneghel será uma das primeiras atrações do programa “Luana é de Lua”, que será comandado pela atriz Luana Piovani, no canal E!, e que estreará em junho. O colunista Léo Dias teve acesso a um teaser de uma entrevista com a Rainha dos baixinhos, que revela que a filha, Sasha, já usou maconha e foi além: convidou a mãe para degustar a erva.

“Minha filha sempre fala: ‘Mãe, você tem certeza que não quer provar maconha?'”, revelou Xuxa à Luana. Além de drogas, a apresentadora falou sobre diversos assuntos, como filme pornô e relacionamentos abertos.

O ‘Luana é de Lua’ contará com uma primeira temporada de 10 episódios, cada um tendo cerca de 30 minutos de duração.