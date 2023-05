"A segurança pública na Bahia está um verdadeiro caos", critica ACM Neto

Nesta segunda-feira (29), o secretário-geral do União Brasil e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, voltou a criticar a segurança pública da Bahia: “Um verdadeiro caos”. Durante a tarde, uma família foi feita refém no bairro de Tancredo Neves, na capital baiana, em plena luz do dia.

Na mesma data, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi recebido pelo governador Jerônimo Rodrigues. “Jerônimo devia ter levado o Ministro da Justiça ao bairro de Tancredo Neves. Quem sabe, com o apoio das autoridades federais, algo possa acontecer de positivo na segurança pública da Bahia”, destacou em publicação feita no Twitter.

Depois de um tiroteio registrado no bairro, uma casa com quatro crianças entre 2 e 10 anos foi invadida. As negociações para liberação dos reféns duraram mais de três horas. Segundo dados do Monitor da Violência, a Bahia lidera o ranking de mortes violentas no Brasil há quatro anos consecutivos.

O ex-prefeito de Salvador questionou a falta de planejamento do governo estadual para combater as ações do crime organizado em toda a Bahia. “Menos propaganda e mais ação, Governador”, enfatizou Neto.

Com o episódio registrado hoje, o bairro Tancredo Neves contabiliza seis casos envolvendo reféns apenas entre os meses de abril e maio deste ano.