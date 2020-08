A semana será de chuvas e muitos ventos em Salvador e região metropolitana

O clima deve permanecer instável nesta semana em Salvador. De acordo com informações da agência Climatempo, nessa segunda-feira (24), as áreas de instabilidade devem provocar chuva forte e volumosa no litoral da Bahia, especialmente na capital, na região metropolitana e em áreas do Recôncavo Baiano.

Como ocorre nessas situações, os volumes elevados de chuva podem causar transtornos como alagamentos e interrupção de fluxo de veículos. É importante alertar que, além da chuva, são esperados ventos fortes, com rajadas que variam entre 40 e 70 km/h com a intensificação dos ventos que sopram do oceano.

Das 23h deste domingo até a meia-noite de terça-feira (25), uma frente fria no oceano deixa o tempo instável na costa leste da Bahia. O deslocamento desse sistema já mudou o tempo no litoral da Bahia no fim de semana.

Em Ilhéus, houve registro de rajada de 57km/h na manhã deste domingo. A tendência é que a frente fria siga avançando pelo oceano, com o tempo bastante carregado por todo sul e leste do estado. A tendência é de um dia de céu nublado e com risco de chuva moderada a forte.

A atenção deve ser redobrada, pois o mar fica agitado no litoral do estado, com chance de ressaca, segundo a Marinha do Brasil. A expectativa é que, na terça-feira, a chuva reduza, mas na quarta já volte a aumentar. No decorrer da semana, um novo ciclone subtropical deve se formar no oceano entre a costa do Sudeste e Nordeste. Este sistema vai reforçar a instabilidade no litoral e sul da Bahia, portanto há previsão de chuva nos próximos dias e mais rajadas de vento.