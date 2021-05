‘A sensação é de dever cumprido’, diz Lucinha Araújo sobre fim da Sociedade Viva Cazuza

Desde a morte de seu único filho, o cantor e compositor Cazuza por complicações decorrentes da AIDS em 7 de julho de 1990, Lucinha Araújo se tornou uma das mulheres mais atuantes na luta para salvar crianças e soropositivas. Para isso, fundou com o marido, o empresário João Araújo (1935-2013), a Sociedade Viva Cazuza, que funcionou durante 30 anos e em 2004 recebeu o Prêmio Unesco de Cidadania.

No final do ano passado, Lucinha anunciou o fechamento da entidade. Em seguida, veio para Salvador e ficou hospedada na casa de Flora e Gilberto Gil, no período em que seria realizado o Carnaval. Após cumprir os entraves burocráticos, ela concretizou o encerramento da entidade – felizmente com a diminuição de crianças soropositivas - mas mantém uma sala para atendimento a alguns adultos com a doença.

Pestes a completar 85 anos (em 2 de agosto) Lucinha concedeu entrevista ao CORREIO, na qual falou sobre as atividades a frente da Sociedade Viva Cazuza, da relação com as famílias Gil e Veloso, do livro Só As Mães são felizes e sobre sua relação com Cazuza. . “Eu procurava entender os aprontes dele, dava bronca, mas depois o cobria de beijos, afinal era meu bebê!!!”, disse. Confira

O que a levou a encerrar as atividades da Sociedade Viva Cazuza?

Depois de 30 anos de trabalho, 84 anos de idade, a AIDS mais controlada e crianças que eu abrigava HIV negativas, achei que a missão estava cumprida. Mas atendo pacientes adultos, mais de duzentos e cinquenta, mensalmente, doando cestas básicas e remédios.

Durante esses 30 anos de atuação, qual o balanço que poderia ser feito e qual o legado que a Sociedade está deixando?

Além do trabalho que executamos esses anos, do qual mais me beneficiei do que prestei benefício, a sensação é de dever cumprido. Já na Sociedade Viva Cazuza, sempre me senti além de útil, tábua de salvação para as 380 crianças que por lá passaram nestes anos. Poucas foram as perdas, menos de 6 crianças.

Desde que Cazuza nos deixou, você tem se empenhado em manter a memória do artista viva. Passados 31 anos, o que mais lhe impressiona no trabalho de seu único filho, ainda muito querido pelos brasileiros?

Muito me orgulha ter gerado um ser humano tão especial, amado por todos os brasileiros. Enquanto viva estiver, continuarei usufruindo deste presente que a vida me deu, a memória dele. Infelizmente se foi tão cedo, como tudo que é bom.

Cazuza é um símbolo do movimento LGBTQIA+ do Brasil. O movimento mudou muito nos últimos anos. Como você acha que Cazuza veria todas essas transformações?

Não concordo. Cazuza pensava grande, e se tornou símbolo não só LGBT, como de todas as pessoas que lutam contra o preconceito, sejam elas gays, negros, oprimidos ou à margem da sociedade. Pensava grande, por isso foi grande o seu legado. Veria todas estas transformações com apreensão e questionamentos. Considero que seu legado não foi só de belas canções, mas de coragem em enfrentar a doença e servir de exemplo a milhares de soropositivos a mostrarem as suas caras

Você conviveu com outro artista na família, seu marido João Araújo, que tem uma grande importância na MPB, trabalhou em grandes gravadoras como a Philips e Som Livre, que criou, e lançando grandes nomes como Novos Baianos e até mesmo Ronnie Von, que falou com muito carinho sobre ele. Como foi essa convivência ao longo desses anos?

Fomos privilegiados em conviver desde sempre no meio artístico. João, grande mestre da indústria fonográfica deixou seu nome para a posteridade além de um filho que dispensa adjetivos. Quanto a mim, orgulhosamente vivi entre dois grandes homens, exercendo meu papel de mãe e esposa com muita honra. Entre os muitos artistas que João lançou, produziu e acompanhou carreira afora, tipo Caetano, Gal, Djavan e tantas estrelas, Novos Baianos, Xuxa, Elis e etc etc, está também Ronnie Von, grande artista lançado por ele e que ocupava lugar especial em suas lembranças.

Qual sua relação afetiva com a Bahia e os baianos? De vez em quando você está em Salvador e quase sempre com a família Gil.

Salvador é para mim a segunda cidade mais querida do Brasil, claro que o Rio é a primeira! Sempre que posso vou a Salvador passear e fico com meus amigos Flora, Gil e família. Este ano passei o Carnaval da pandemia em Salvador e como sempre me encantei com as novidades, a cidade em geral, os restaurantes com aquelas comidas inacreditáveis, o mar mais lindo do Brasil, enfim a hospitalidade da baianada!

No livro Só as Mães São Felizes tem um trecho que você fala de um evento em Salvador no qual Cazuza aprontou num hotel. Por acaso esse evento foi produzido por mim. Era o Troféu Martin Gonçalves que premiava os melhores do teatro baiano. Como você lidava quando sabia desse "aprontes" de Cazuza?

Você foi o produtor? Meus sentimentos e mil perdões. Cazuza, como todas as pessoas especiais, era muito diferente das comuns, e não fazia cerimônia ao aprontar!! Eu procurava entender, dava bronca, mais depois o cobria de beijos, afinal era meu bebê!

Pouca gente sabe, mas você era cantora, gravou até dois discos. Porque não continuou na carreira, pois todos que a ouviram cantar fazem elogios.

Era não, ainda sou porque canto até hoje em roda de amigos de onde nunca deveria ter saído (quá, quá, quá).,Não imaginava, na época, que cantar bem não era o suficiente para fazer sucesso. Esta carreira exige muito mais, tipo talento especial, ser diferente, ter disponibilidade e ao subir ao palco a luz procurar por você, então resolvi pendurar as chuteiras. Mas sentia talvez que anos depois meu filho seria um grande astro da nossa música, e quão grande! Ver um filho fazer sucesso é muito melhor do que fazer!!

Prestes a completar 85 anos você se mostra uma mulher bastante ativa. Qual o segredo de Lucinha Araújo para tanta vitalidade?

Garanto que não é falta de sofrimento, talvez seja falta de vergonha na cara! (sic). Já que estou viva e com saúde, procuro aproveitar o tempo que me resta com meus amigos me paparicando, e procurando não ser aquela velhinha chata. Gil e Flora fazem parte do meu dia a dia assim como Caetano e Paula, Ney Matogrosso, Elymar Santos e outros tantos, graças à Deus.

Como é sua rotina?

Tenho um escritório em Ipanema, onde trabalho diariamente cuidando do legado de Cazuza e uma sobrinha, que é como filha, me ajuda. Saio muito à noite e nos fins de semana vou para Angra dos Reis, com amigos queridos. Afinal, estou respirando ainda.

Tem alguma coisa que você não fez e que gostaria de realizar?

Me considero uma mulher realizada. Casei com meu primeiro namorado, sempre apaixonada, tive um filho genial que excedeu as expectativas, vivo de curtir a sua gloria até hoje, o que mais poderia almejar? As coisas ruins finjo que esqueci. Vivo o presente!!