'A situação dele é grave', diz irmão de taxista internado com coronavírus no Couto Maia

O taxista Emanuel Tadgue de Almeida, 64 anos, é um dos primeiros pacientes com Covid-19 internados no Hospital Couto Maia, unidade de referência em doenças infecciosas no estado. Segundo parentes, o idoso deu entrada na unidade na terça-feira (24) e seu estado de saúde é grave.

Esposa e filho de Emanuel estão isolados em casa (Foto: Reprodução)

"Emanuel está entubado e toma remédio para combater o coronavírus. A situação dele é grave devido à idade e aos problemas de saúde já existentes, como coração, diabetes, sedentarismo e má alimentação. Apesar de tudo isso, ele tem um pouco de melhora, reage bem às medicações, a febre já baixou", declarou ao CORREIO o irmão de Emanuel, o taxista aposentado Carlos Antônio Tedgue de Almeida, 67.

Segundo ele, Emanuel é o único paciente de coronavírus no Couto Maia. "A informação da equipe médica passada à família é que meu irmão é o único paciente com a doença (Codiv-19) no hospital. A gente não tem acesso a ele, é proibido visita. Todas as informações são dadas por telefone", relatou.

A esposa de Emanuel, de 36 anos, e o filho dele, um rapaz de 18, estão em quarentena em casa, no bairro de Cosme de Farias. Eles estão gripados. "Eles estão como suspeitos. Receberam a ligação de uma equipe médica que disse que vai até eles para fazer coleta de material para exames. Sei que eles estão assustados e recebem a comida que é deixada na porta de casa, pois meu irmão é quem sustenta a família", relatou Carlos.

Em relação à internação de Emanuel, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) disse que não comenta casos específicos. Informou também que já houve internação na unidade por conta de Covid-19. No entanto, a Sesab não divulgou a quantidade de pacientes.

A Bahia registra 108 casos confirmados com coronavírus (Covid-19), 1.082 casos descartados e não há óbitos. Este número contabiliza todos os casos de janeiro até as 17 horas desta quinta-feira (26). Do total de casos, 16 estão curados, entre eles, uma mulher de 95 anos, que estava hospitalizada.

Tosse

Emanuel é taxista há mais de 40 anos. Há 10 dias, apresentou sintomas de uma gripe leve. "Estava com coriza e espirrava muito. No dia seguinte, teve tosse seca, corpo mole e febre", contou Carlos. No domingo (22), já com dificuldade para respirar, o taxista foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento no Pau Miúdo, onde ficou internado numa área isolada e respirando com ajuda de aparelhos.

"Os médicos suspeitavam de duas coisas: coronavírus ou H1N1. Então, colheram amostra dele e enviaram para o Couto Maia. Mas ele começou a piorar na manhã de terça. À tarde, ele foi transferido para o Couto Maia mesmo antes do resultado", explicou o irmão do taxista. Na quinta-feira (26) a família foi comunicada que o resultado deu positivo para Covid-19.

Preocupação

A notícia de que Emanuel está com coronavírus circulou entre os taxistas. " É o que a gente já previa. São inúmeras pessoas que entram e saem dos nossos carros e isso nos preocupa", declarou Dênis Paim, presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT).

Apesar da situação, Paim disse que a categoria está orientada a tomar medidas preventivas. "Estamos tomando as devidas providências. Toda a categoria foi orientada a andar com todos os vidros abertos, higienizar sempre que puder o carro, usar álcool gel, no caso do uso da máscara trocar em quatro em quatro horas e, sempre que o passageiro entrar, pedir para limpar as mãos com o álcool gel também", declarou.