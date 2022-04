A Sogra Que Te Pariu chega ao Top 10 Global de séries de língua não-inglesa

Em sua semana de estreia, A Sogra Que Te Pariu, primeira sitcom multicâmera nacional da Netflix, alcançou o sexto lugar no Top 10 Global de séries de língua não-inglesa da plataforma de streaming com mais de 11 milhões de horas assistidas. No Brasil, a produção ficou em segundo lugar no ranking de séries mais vistas no Brasil, durante a última semana. O título estreou na plataforma na última quarta-feira (13).

“É uma emoção enorme ver A Sogra Que Te Pariu conquistando esse espaço não só com o público brasileiro, mas também em diversos outros países do mundo. A sensação de estar representando nossa comédia, a cultura do subúrbio, nossas vivências do dia a dia e o tempero que só o Brasil tem, é indescritível. Só tenho a agradecer pela oportunidade de tirar do papel um projeto tão pessoal e que ao mesmo tempo reflete a realidade de várias famílias brasileiras. Vai ter preto, gay e favelado no topo sim!”, celebra Rodrigo Sant’Anna, que, além de ator, é também showrunner da produção.

A Sogra Que Te Pariu conta a história de Dona Isadir, a sogra dos seus pesadelos. Morando com a família rica de seu filho desde a pandemia, ela está confiante de que Carlos precisa de uma esposa melhor do que a sofisticada Alice e fará de tudo para evitar se mudar de volta para seu pequeno apartamento em um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro. Com Rodrigo Sant’Anna, Lidi Lisboa, Rafael Zulu, Pedro Ottoni, Bárbara Sut, Daniela Fontan, Solange Teixeira e Ney Lima.

Veja o trailer: