A Tempestade combina texto de Shakespeare com crítica política

Marcio Meirelles já montou espetáculos baseados em textos de Shakeaspare nove vezes, e em nenhuma delas foi igual. “São momentos distintos da história, da minha própria história, então são Shakespeares diferentes”, argumenta o diretor baiano, que hoje estreia A Tempestade, no Teatro Vila Velha.

Essa é a primeira vez que ele monta este texto, o último escrito pelo dramaturgo britânico. A relação entre os dois, no entanto, vem de muito antes. Em 1982, Meirelles estreou com MacBeth junto ao grupo Avelãz y Avestruz (e em 2015, ele remontou o espetáculo). Também dirigiu Sonho de Uma Noite de Verão três vezes: em 1992 (ao lado do cineasta alemão Werner Herzog), 1999 e 2006. No currículo, tem ainda os espetáculos Romeu e Julieta, Hamlet e Troilus e Cressida.



(Foto: Marcio Meirelles/ Divulgação)

Assim como as outras, a peça é eminentemente política. “Estamos vivendo todo um caos, nada mais é confiável, nada é mais linear, as instituições não estão dando conta, ninguém sabe o que acontece, é a tempestade sobre o caos”, comenta o diretor sobre o que o motivou a escolher A Tempestade dessa vez.

Na trama, Próspero, o Duque de Milão, sofre um golpe de estado tramado por seu irmão Antônio e é exilado em uma ilha com sua filha, Miranda. Lá, anos depois, manipula as forças da natureza, através da magia, para retomar o poder perdido. Uma tempestade criada por Ariel, um ser mágico a serviço de Próspero, provoca o naufrágio do navio onde estão os nobres que o destituíram do ducado, entre eles, o rei de Nápoles Alonso e seu filho Ferdinando. Como um bom estrategista, ele quer tomar de volta o poder e casar sua filha Miranda com o príncipe de Nápoles, aumentando assim seu poder. Só que nem tudo é controlado, e, nessa trama Caliban, escravizado por Próspero, também planeja derrubar seu inimigo.



(Foto: Marcio Meirelles/ Divulgação)

Ficção cujos elementos e intrigas tem muitos paralelos com a realidade política de hoje. “Trata de poder, usurpação, golpes, colonização, decolonização, feminismos, identidades, vingança, compaixão, perdão e libertação”, elenca Meirelles, que garante nunca ter tido necessidade de atualizar nenhuma das discussões.

”Não precisa atualizar, ele já é atual, e tudo que discutimos está lá no texto de 1611. Essa é grandeza de Shakespeare. Sua dramaturgia é uma floresta, com muitos venenos, muitas curas, muitas espécies diferentes”, compara.

Ideias em movimento

Mas por que exaltar questões progressistas, quando a leitura poderia ser justamente a contrária? “Eu poderia exaltar a colonização, a dominação, mas eu me interesso mais pela libertação, por pautar os problemas decorrentes das desigualdade de gênero, racial, social”, explica o diretor.

Por conta desse interesse, reuniu novos e velhos nomes do teatro baiano, de modo a criar “uma espécie de ecossistema colaborativo de diferentes forças”. O elenco é formado pelos atores e atrizes da Companhia Teatro dos Novos Chica Carelli, Loiá Fernandes, Rodrigo Lélis, Ariel Oliveira, Meniky Marla e Vick Nefertiti; por atores/atrizes convidados Lucio Tranchesi, Jackson Costa, Daniel Calibam, Hugo Bastos, Thor Vaz, Yan Britto e Dayana Brito; e pelos integrantes da Universidade Livre. “Tem a força da juventude, do risco, e a força do ator mais experiente, que se sente desafiado também. Isso cria um painel muito interessante, que eu como diretor tenho que equalizar”, comenta.

A escolha de cada um dos 28 atores, seja para o coro, seja para interpretar cada um dos personagens, não se dá de forma fortuita. Tudo ali revela as inquietações que diretor e a equipe tiveram durante a montagem: a única personagem feminina da trama, Miranda, é interpretada por um homem; o personagem Caliban é uma mulher negra; e Ariel e seus espíritos são também mulheres. Inquietações que foram discutidas coletivamente e junto ao público durante uma série de encontros realizados em novembro, que teve como temas o feminismo, o decolonialismo, a negritude, entre outros.

O cenário e figurino também dialogam com questões contemporâneas: o mar e a ilha estão cobertos por petróleo, tonéis servem como tronos e projeções em vídeo mostram trechos de fatos políticos e sociais atuais, no Brasil e no mundo. Já a trilha sonora traz percussão, coros de vozes e música eletrônica como camadas que reproduzem os vários sons da ilha.

A montagem de A Tempestade por Márcio Meirelles é também uma celebração aos 60 anos da Companhia Teatro dos Novos, criada por dissidentes da então recém-criada Escola de Teatro da Ufba e hoje composta por jovens atores e atrizes da Universidade Livre, programa de formação em artes do palco, desenvolvido e mantido pela companhia. Ao longo da sua história, o Teatro dos Novos contou com diferentes formações, montou 53 espetáculos e produziu centenas de eventos.

Como parte das comemorações, de 28 a 31 de janeiro, Marcio Meirelles ministra o curso Nosso Shakespeare, no Teatro Vila Velha, no qual apresenta para estudantes e artistas sua visão para a obra do dramaturgo inglês e de como ele a desenvolve a partir de um ponto de vista teórico-político-poético. As inscrições custam R$ 400.

Serviço: Teatro Vila Velha (Passeio Público). de 3 a 26 de janeiro e de 5 de março a 12 de abril (duas temporadas), sempre de quinta a domingo, às 19h. ingressos: R$ 40 | R$ 20. vendas no www.ingressorapido.com.