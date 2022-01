'A tendência é não ter', diz Bruno Reis sobre festa de Iemanjá

Mais uma festa popular não deve acontecer este ano em Salvador: a Festa de Iemanjá. O evento que acontece no dia 2 de fevereiro sempre reuniu uma multidão no Rio Vermelho e, justamente por causa da aglomeração não deve acontecer.

O prefeito Bruno Reis informou que ainda vai se reunir com os responsáveis pela festa para bater o martelo sobre a realização, mas é provável que seja cancelada.

"Se tivesse que decidir hoje, não teria. Mas assim como na festa do Bonfim, que eu me reuni com padre Edson para decidir, vamos nos reunir com todos os atores para decidir. A tendência é não ter", disse.