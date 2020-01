A trave adiou a classificação do Vitória na Copa São Paulo

Um detalhe. Um capricho. Uma crueldade. Vitória e Guarani empatavam em 1x1 até o jogo chegar próximo dos 49 minutos da segunda etapa da partida que aconteceu durante a noite da última segunda-feira (6). Foi mais ou menos nesse tempo que Alisson recebeu bola na esquerda, puxou para a perna boa e deu um lindo tapa contra o gol do Bugre. A bola explodiu na trave e teimou em não entrar após a queda. Por isso - e apenas por isso - o Leão não conseguiu a classificação antecipada no Grupo 5 da Copinha.

O empate mantém o Vitória na liderança da chave, agora com 4 pontos ganhos. Para carimbar a classificação à segunda fase, os Leõezinhos precisam de um simples empate contra o XV de Jaú, na próxima quinta-feira (9), denstro do estádio Zezinho Magalhães. A bola rola às 20h e terá transmissão no site MyCujoo, plataforma que exibe todos os jogos da maior competição de base do país.

Futebol é um bagulho MUITO escroto, bicho. pic.twitter.com/CDyFMwG4km — Irlan Simões (@IrlanSimoes) January 7, 2020

O jogo

O time de Rodrigo Chagas tem como uma das características mais marcantes um zelo pela posse bola. Foi assim que o Vitória começou jogando: circulava bastante e tentou chegar ao gol do Guarani com mais calma, buscando espaço entre as linhas do time de Campinas.

Mas o Bugre defendia bem e estava esperto para abocanhar qualquer oportunidade de contra-ataque. Afinal de contas, o Guarani precisava pontuar após ser derrotado pelo XV de Jaú na estreia. A bola aérea também era uma alternativa do time paulista e foi assim que conseguiram abrir o placar: Wermeson subiu de cabeça aos 37 do segundo tempo e fez 1x0.

O troco do Vitória só veio no segundo tempo, mas na mesma moeda. Também após uma cabeceada, David conseguiu dar números iguais e fechou o placar do jogo.

*com supervisão do editor Herbem Gramacho