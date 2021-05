A três dias da estreia na Série B, Vitória faz coletivo na Toca

Focado no Guarani, o elenco do Vitória realizou um coletivo tático na manhã desta terça-feira (25), na Toca do Leão. O rubro-negro estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o clube paulista na sexta-feira (28), às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

A atividade serviu para o técnico Rodrigo Chagas se aproximar da definição do time que vai encarar o Bugre. Por conta da pandemia, a imprensa não tem acesso ao centro de treinamento e o clube não informou quais jogadores formaram a equipe titular durante o coletivo.

Após o treino, os jogadores participaram de uma palestra online com o ex-árbitro Leonardo Gaciba, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, sobre as regras do campeonato. A palestra faz parte do protocolo para o início do Brasileiro.

Para a partida contra o Guarani, o técnico Rodrigo Chagas poderá contar com o volante uruguaio Pablo Siles, recém-contratado, que já está regularizado. Por outro lado, não terá Vico à disposição. O atacante lesionou a coxa e ficará fora por cerca de um mês.

O elenco rubro-negro volta a treinar na manhã de quarta-feira (26), na Toca do Leão. A viagem para Campinas será na quinta-feira (27).