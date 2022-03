A utilidade fashion da calça cargo

A estética vem do universo utilitário militar e esportivo, mas apropriadas pela moda ganham roupagem nova e prometem fazer muito sucesso no outuno/inverno. Estamos falando das calças cargo! Aquelas com bolsões nas pernas, que costumavam ver com estampa camuflada. Para a nova temporada essa conhecida recebe versões que vão do casual ao sofisticado. Os materiais também são diversos: moletom , brim e até em camurça. Montamos looks com diferentes propostas para te inspirar.

Esportiva

Modelito em moletom com silhueta ampla esbanja conforto. Mantendo o clima sportwear ganha companhia de top de tricô sobreposto por outro top em lycra. Para arrematar boné e tênis.

Sexy

A modelagem mais justa nas pernas repagina a queridinha do nosso editorial. Mas dá pra aproveitar a cintura baixa e usar um body asa delta bem ousado. Argolas neon e salto verde trazem mais cor à produção.

Sofisticada

Se engana quem duvida das possibilidades da calça cargo. Em camurça marrom pede elementos mais elegantes. Escolhemos top rendado de animal print, parka preta e acessórios dourados mais bolsa baguete.





FICHA TÉCNICA:

Fotos: Caio Diniz (@caiodiniz1)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza: Daí Alves (@daialves4) do Salão Sá Marina (@salaosamarina)

Modelo: Lara Beatriz (@larabtz) da Model Club Agency (@modelclubagency)

Todos os looks são da Renner (@lojasrenner)

Agradecimentos: CT Bistrô Corredor da Vitória (@coffeetownsalvador)