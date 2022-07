Confere que todo mundo aqui sabe que homens que transam com homens continuam sendo homens, mulheres que transam com mulheres continuam sendo mulheres e que a bissexualidade é uma realidade (assumida ou escondida) entre homens e mulheres? Que bom. Sendo assim, ser gay não exime, por definição, nenhum homem de comportamentos tipicamente "masculinos", ainda que, eventualmente, com algumas adaptações.

Inclusive – e isso é conversa longa que, por hoje, vou pular - a misoginia é comuníssima, aceita e tratada como “piada”. Mulheres que já frequentaram ambientes com predominância de homens gays sabem, exatamente, do que estou falando. Ou seja, homens homossexuais são apenas um conjunto contido no grupo "homens" e, em geral, reproduzem boa parte do comportamento coletivo masculino.

(Até, mesmo entre eles, o preconceito dos mais "machos" contra os mais "afeminados".)

(Tô ligada.)

Todo mundo aqui também já sabe que cada vez mais publicações afirmam que a varíola de macacos - uma preocupação mundial - tem se espalhado, predominantemente, entre homens gays e bissexuais? Que já tem especialista temendo a estigmatização de determinados grupos com essa história de que "a varíola de macacos é doença de viado"? E que os "machos" já começam a achar que estão imunes e que as mulheres respiram "aliviadas"? A inocência é muita. Ou a burrice, claro.

As manchetes: “EUA: Casos de varíola de macacos entre comunidade LGBTQIA+ preocupam autoridades” (CNN Brasil), “Varíola dos macacos: Médicos de SP relatam alta de casos em homens gays e bissexuais” (Estadão), “Varíola de macacos: Reino Unido recomenda vacinar homens gays” (Exame) e, em qualquer busca que você faça, vai ver mais matérias associando focos da doença a homens que mantém relações sexuais com outros homens. Esses são os fatos. A questão é a interpretação. Evidentemente, mais uma vez, a mediocridade humana bota o problema na orientação sexual e não no gênero. A quem querem enganar? Não a mim, que sei direitinho o que é macho.

O comportamento masculino tradicional (isso inclui gays, heterossexuais, cis, trans, deus e todo mundo) é de risco em várias áreas. Na saúde, então, nem se fala. Por isso que muitos surtos de infectocontagiosas começam em ambientes que só tem homem. Pode ser suruba, sauna gay ou o boteco "dos bróder" do lado da sua casa. Não lembra da covid, não? No começo, os homens eram os que mais se contaminavam e morriam. Também lembro do desespero das mulheres tentando manter os "tudões" em casa ou, no mínimo, de máscara. Que cansaço!

Mesma coisa com a Aids, lá atrás. Homens gays foram os primeiríssimos e a homofobia coletiva gritou forte que mulher e homem hetero não pegavam. Aham. Logo em seguida, com as senhoras idosas e "bem-casadas" contaminadas, com as grávidas HIV positivo, entendemos o óbvio: não existe "grupo de risco" para contágio de nada. Arriscado é "comportamento". Seja gay ou seja hetero. Seja macho ou seja fêmea. A questão é que comportamento masculino é uma bomba e todo mundo sabe.

Se você pensa que vou começar a falar de quem transa mais ou menos e defender o recato, se lenhou. Moralismo não me acha. Inclusive, detesto a palavra “promiscuidade” aplicada a qualquer tipo de sexo entre adultos capazes de decisão. De modo que não vou morder a isca de dizer que “é porque homem transa com qualquer um/a”, ainda que eu saiba que isso é o que – inclusive mulheres – gostariam de ouvir. Problema né esse, não. Tô falando é de cuidado e higiene. Beabá da saúde que, em geral, homens optam por não seguir.

Estou mentindo? Não estou. Todo mundo sabe quem é que, no sexo hetero, segura a mínima prevenção. Que a maioria dos homens tem o pinto tão "grande" que a camisinha "aperta" (mesmo que você olhe e não veja nada demais). Que a gente é que precisa exigir. Inclusive as profissionais. Já vi uma moça se desvencilhando de um “cliente” que oferecia dinheiro a mais pra ser “pele na pele”, lá no brega de Cabeluda, onde eu gosto de tomar cerveja, batendo papo com a dona, eventualmente. A moça me disse, depois, que é pedido comum.

Também sabemos que se uma mulher decide abrir mão de preservativo (cada uma com seus motivos e relações), volta e meia aparece uma “coceirinha”, evidentemente trazida pelas varas dos varões que não se lavam direito e só vão ao urologista se o pinto tiver podre, já. Ou não subir. Que é até melhor usar camisinha sempre, mesmo com os testes todos negativos, que a saúde ginecológica agradece demais. Agora, pense quando são dois (ou mais) homens transando. Imagino a cara deles de preocupação.

(Observe o número de pênis amputados a cada ano porque o dono não soube... lavar.)

(Um amigo, recentemente, pegou uma bactéria na boca e garganta porque não sabia da necessidade de higiene antes & depois do sexo "oral anal". O parceiro também, certamente, não devia nem imaginar. Foi instruído pelo médico. Ele contando, meu queixo quase cai.)

Já são 14 mil notificações da varíola de macacos, vindas de 71 países. O primeiro caso registrado foi na Inglaterra, em 7 de maio. Olhe o tamanho da merda. E a velocidade. A OMS faz uma reunião atrás da outra pra definir ações coordenadas. O vírus é transmitido pelo contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada. Também por objetos compartilhados, como roupas de cama e toalhas. Não há NADA, portanto, que indique que homens gays são "grupo de risco", além do comportamento de homens que, coletivamente, são descuidados.

Passa pelo sexo (homo ou hetero), por beijo na boca, por abraço e até por objetos contaminados na pousadinha ou restaurante fofo onde você vai comemorar uma semana com seu "amor da vida todinha". Então, o certo é deixar de palhaçada e entender que o que nos vulnerabiliza é a "macheza" e não a "viadagem". Também que a "moral de jegue" tão tipicamente brasileira só nos atrapalha.

Enquanto há hormônios em ebulição, todo mundo transa com todo mundo, essa é a verdade. Inclusive, “hetero tops” casadíssimos, bem escondidinhos, na tal “broderagem”. Muito comum, saiba. As saunas gays e aplicativos idem estão lotados de “heteros” que eu sei. Ou seja, o “gueto”, grande parte das vezes, está rodeado de filhos e esposas, sentado à mesa da “família tradicional”. O problema não é esse, ainda que eu achasse mais saudável que ninguém precisasse esconder nada.

Aqui, o que me interessa dizer é que também é questão de saúde pública o "salvo conduto", a autorização para ser “desligado", “meninão” e “irresponsável” que damos aos homens, assim que eles nascem. Esse é o problema, de fato. Então, se quiser estigmatizar um grupo, em relação à varíola, fique à vontade. Mas sugiro, a bem da verdade, que chame esse grupo de “homens”, apenas. Assim, faz sentido. Pra mim e pra qualquer pessoa que se dispuser a pensar.

Flavia Azevedo é articulista do Correio, editora e mãe de Leo