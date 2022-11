A versatilidade do macacão e do macaquinho, os queridinhos do momento

Saído do universo do vestuário utilitário dos trabalhadores da mineração, no fim do século XIX, e das grandes indústrias, no século XX, o macacão foi repaginado pela moda ao longo de décadas. Ganhou versões com tecidos mais leves, migrou para o guarda-roupa feminino e até foi encurtado (o macaquinho) para se adequar bem aos dias mais quentes. Hoje, ele é símbolo de praticidade, e elegância também. Em quase toda grande loja de departamentos, é possível encontrar um modelito descolado desses nossos protagonistas fashion. Escolhemos três peças e montamos looks que vão desde um encontro casual com os amigos até uma ocasião mais glamourosa, revelando como são peças versáteis que valem a pena investir. Basta fazer combinações com mais cor ou elementos festivos como os paetês. Vem conferir!

Fresquinho

O macaquinho rosa vibrante ganhou a companhia de uma segunda pele de tule estampada, dando toda uma bossa. O tênis com meia de cano alto acentua a estética esportiva.

Glam

O macacão em sarja leve off-white combinado com quimono de paetês cobre saiu total do lugar comum. O top preto recortado e os colares dourados arrematam mantendo o mood elegante.

Total jeans

O astro desse editorial em versão jeans wide leg é um hit. Para fazer o combo certeiro, usamos jaqueta cropped como blusa por baixo. Pochete para dar mais estilo.

***

Ficha técnica

Fotos Gabriel Cerqueira Produção de moda Paula Magalhães e Leo Amaral Modelo Luísa Ribeiro, da Model Club Agency Todos os looks são da Renner Shopping Barra