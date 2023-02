A versatilidade do maxixe em cinco receitas para você preparar

Há quem diga que ele é como o chuchu, que não tem gosto de nada. Daí, talvez, seja tão desprezado na maioria das regiões do Brasil. Mas pelas bandas do norte e nordeste, o maxixe não só é bastante consumido como reverenciado por chefs de cozinha que vêm descobrindo a versatilidade desse legume que tem origem africana e que oferece diferentes benefícios à saúde e pode dar um toque especial a algumas receitas.

Vale ressaltar que o seu fruto, assim como suas folhas, possuem nutrientes fundamentais aos humanos como a fibra e clorofila. Para além da maxixada, prato muito popular no nordeste brasileiro, o maxixe pode ser usado no preparo de saladas e até de drinques.

RECEITAS

Camarões ao forno com arroz de carne seca e maxixe – Chef Danilo Fernandes - @danilo.fcg

Camarões ao forno com arroz de carne seca e maxixe – Chef Danilo Fernandes

Ingredientes: 200g de camarão / 100g de carne charque/ 50g de maxixe cortado em cubos grandes/ 30g de cebola picada/ 10g de alho picado

50g de arroz branco/ 5g de coentro picado / 5g de cebolinha picada / 20g de tomate em cubos pequenos/ 20g de pimentão amarelo em cubos pequenos/ 20ml de molho inglês/ 30ml de azeite de oliva

Preparo: Em uma panela adicione carne seca, cubra com água e leve ao fogo por aproximadamente 5 minutos. Antes de abrir fervura, retire a carne, lave e repita o processo mais duas vezes para garantir que está dessalgada. Retorne a carne mais uma vez para a panela e agora cozinhe por 40 minutos até que esteja desmanchando. Reponha água se necessário. Desfie a carne e reserve. Em uma caçarola adicione o azeite e o alho e doure bastante, em seguida adicione cebola cortada bem pequena e repita o processo até obter uma coloração escura. Coloque o arroz, refogue um pouco e adicione o molho inglês, cubra com o arroz com água fervente e tampe a panela. É importante abaixar o fogo e colocar uma tampa, para que o arroz fique soltinho e no ponto. Em uma frigideira adicione um fio de azeite, refogue a charque desfiada. Na mesma panela, doure os pimentões, o tomate, e o maxixe e misture o arroz cozido ainda quente. Reserve. Tempere os camarões com sal e pimenta preta moída, disponha em uma assadeira e leve ao forno a 180c por 6 min. Para servir coloque o arroz no centro do prato, arrume os camarões assados por cima e decore com lâminas de maxixe, coentro e cebolinha picados.

Ensopado de Frutos do Mar com Maxixe Crocante – Chef Karine Poggio - @karinepoggio

Ensopado de Frutos do Mar com Maxixe Crocante – Chef Karine Poggio

Ingredientes: 300g de pimentão vermelho/ 300g de pimentão amarelo/ 300g de tomates maduros / 300g de cebolas brancas / 1 rodela de gengibre / 30 ml de azeite de oliva/ 1 colher de chá de páprica defumada/ 1 dente de alho/ 1 colher de chá de açafrão/ coentro/ 200 ml de leite de coco 200 / 500g de linguado (ou peixe branco de preferência)/ 500g de camarão / 300g de maxixe / sal a gosto.

Preparo: Aquecer o azeite levemente em uma frigideira com a páprica e o açafrão. Não deixar fritar. Reservar. Cortar os pimentões, as cebolas e os tomates em rodelas e refogar no azeite. Acrescentar o gengibre e o leite de coco e deixe cozinhar até os legumes ficarem macios. Em seguida comece a processar o refogado no liquidificador até obter um creme bem liso. Temperar o linguado e os camarões com sal e o alho picadinho e reservar.

Para os maxixes: lavar bem e cortar ao meio. O segredo para eles ficarem crocantes é não deixar cozinhar muito. Depois então os branquearemos (o que significa dar um choque térmico mergulhando os maxixes numa água fervendo e em seguida em uma bacia com água gelada). Após esse processo temperar com sal e dourar a parte de dentro dos maxixes em uma frigideira com azeite, regar com limão e reservar. Aquecer o creme do refogado numa panela funda e quando estiver fervendo acrescentar o linguado e em seguida os camarões. Quando estiverem quase cozidos, acrescentar os maxixes e deixar por mais dois minutos. Finalizar com coentro fresco e servir. Dica: Fica ótimo com arroz branco e ainda mais especial com arroz negro, que dá um contraste de cor e sabor bem interessante.

Pickles rápido de Maxixe do chef Ricardo Silva

Pickles rápido – Chef Ricardo Silva - @chefricardosilva

Ingredientes: 300g de maxixe/ 200ml vinagre de maçã de ótima qualidade / 100ml água/ 80g açúcar demerara / 1 folha de louro / 1 pimenta dedo de moça/ 10 gramas de semente de coentro

Preparo: Com o maxixe já higienizado, use uma faca para raspar o excesso das pontas. Corte-o em fatias finas e reserve. Em uma panela, coloque os demais ingredientes e aqueça até que dissolva todo o açúcar. Em um recipiente com tampa, coloque o líquido ainda morno junto com o maxixe já fatiado. Consumir após 12h. Guarde na geladeira por até sete dias.

Maxixada: clássico da cozinha nordestina por Tereza Paim

Maxixada – Chef Tereza Paim - @terezapaim

Ingredientes: 500g de charque magro dianteiro ou ponta de agulha / 70ml de azeite de oliva / 150g de cebola roxa picadinha / 200g de cebola branca picadinha/ 450g de tomate sem sementes picadinho / 25g de alho picadinho / 90g de cebolinha picadinha / 90g de coentro picadinho / 1 pitada de cominho/ 2 folhas de louro/ 60g de extrato de tomate/ sal a gosto/ 40g de pimenta-doce picadinha/ 1 pitada de pimenta-do-reino preta moída/ 600ml de caldo de legumes / 800g de maxixes cortados em rodelas / 120ml de leite de coco/ 100g de camarão defumado sem cabeça / 4 ovos/ Água ( quanto baste)

Preparo: Corte o charque em pequenos cubos e ferva-os cinco vezes, trocando a água para tirar o sal, ou então deixe de molho de um dia para o outro, também trocando a água cinco vezes. Em uma panela funda, aqueça o azeite de oliva e acrescente todos os temperos picadinhos ( cebola, tomate, alho, cebolinha, coentro, cominho, louro, extrato de tomate, sal e pimentas). Misture bem. Acrescente o charque e cubra com o caldo de legumes. Tampe a panela e deixe a carne cozinhar em fogo médio até amolecer. Inclua os maxixes, o leite de coco e os camarões defumados e deixe cozinhar por mais 5 minutos com a panela destampada. Com ajuda de uma colher, faça pequenos buracos na maxixada, adicione os ovos e deixe cozinhar em fogo baixo até que as gemas estejam cozidas. Retire do fogo e sirva a maxixada ainda quente na panela. Dica: Depois de incluir o leite de coco, nunca tampe a panela, pois ele pode coalhar e mudar completamente o aspecto de seu prato"

Dona Janaína: drinque criado por Junior Queiroz para o restaurante Orí

Dona Janaina – Junior Queiroz para restaurante Ori - @juniorqueirozf

Ingredientes: xarope de maçã verde / sumo de limão galego / gim/ água tônica.

Preparo: Mistura tudo na coqueteleira. Aromatize a borda do copo com o maxixe e decora com o fruto cortado ao meio.