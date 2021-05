A vida de marisqueiras baianas é registrada em fotolivro

O fotolivro Saberes: Flores e Frutos do Mar, da artista visual Mariana Cabral, conta, através de fotos e textos, a história de cinco marisqueiras que vivem no Sul da Bahia. Mariana, que fez as fotos e criou o projeto gráfico da publicação, passou o mês de março deste ano na Aldeia Zabelê (no município de Una), e no entorno da Associação de Pescadores e Marisqueiras do Bairro São Miguel (norte do municípios de Ilhéus), onde realizou os registros.

O livro já está disponível em versão digital gratuitamente, no site www.raizdemare.com. Angelina, Rita, Dulciene, Maria Raimunda e Eduarda são as protagonistas e a história de vida delas é contada no livro pela jornalista Aline Frazão. As cinco marisqueiras participam nesta quinta-feira (20) de uma live às 10h no Instagram (@raizdemare), junto com Aline e Mariana. A empreendedora social Maria do Socorro Mendonça também é convidada e vai falar sobre os impactos ambientais que atingem as regiões onde as marisqueiras vivem.

A autora, Mariana Cabral

"A fotografia está para além da estética, tem potencial transformador! Uma honra conhecer cada uma dessas mulheres e poder apresentar parte de suas histórias. Uma honra construir, junto a outras mulheres, essa travessia fotográfica de integração, diálogo e troca", diz Mariana. A autora é graduada em design gráfico pela Fundação Mineira de Educação e Cultura. Realiza trabalhos de fotografia e design gráfico para revistas, festivais de cinema, teatro e música. Em sua carreira, realizou registros etnográficos de culturas tradicionais e originárias. Atua também com captação e edição de vídeos, além de ser arte-educadora. Saberes: Flores e Frutos do Mar é apoiado via Lei Aldir Blanc (Bahia).

Nesta quinta (20), 10h, no Instagram (@raizdemare)