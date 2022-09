A Vida É Irada, Vamos Curtir: doc sobre trajetória de Pedro Scooby chega ao Globoplay

Pedro Scooby ganhou o título de "o cara mais gente boa do Brasil" após sua participação no BBB 22, mas antes disso, ele já era conhecido como um dos maiores surfistas de ondas gigantes do mundo.

Por isso, a vida e trajetória do atleta de 33 anos será mostrada de perto em A Vida É Irada, Vamos Curtir, novo documentário do Canal Off em parceria com o Globoplay. A produção estreou nesta terça-feira (20) na plataforma de streaming da Globo.

A série passa pela infância humilde de Pedro Scooby em Curicica, bairro do Zona Oeste do Rio de Janeiro, a paixão pelo surfe, a ascensão da carreira, a relação com a família, com os filhos e, claro, a participação do atleta no Big Brother Brasil.