A volta dos eventos esportivos

Após o UFC, que realizou dois eventos nos últimos dias e terá mais um no sábado (16), No mesmo dia, o Campeonato Alemão retoma suas atividades, ainda com portões fechados. Quais foram as medidas que os organizadores dos eventos tomaram para que as competições pudessem voltar? É longe que isso aconteça por aqui também? Confira neste episódio. Ouça:

SALVADOR UNIDA

O Correio está reunindo exemplos de ações sociais, conteúdos de diversão para a criançada, programações musicais online, cursos, e tudo o que possa ajudar a trazer mais leveza para esse período de isolamento social. Confira: https://bit.ly/salvadorunida