A Voz de Camaçari Kids: Nove candidatos passam para a próxima fase

Nove artistas mirins seguiram para a próxima fase do concurso cultural A Voz de Camaçari Kids. A eliminatória da seletiva contou com a apresentação de 12 candidatos. O programa foi ao ar na tarde deste domingo (28) pela TV Camaçari Cultura (no canal 1.4 da TV Litorânea), e está disponível no YouTube. A final será realizada no dia 17 de setembro, com três apresentações e premiações de R$ 10 mil para o 3º lugar, R$ 20 mil para o vice-campeão e R$ 30 mil para o grande vencedor.

Entre as crianças que passaram para a fase de shows nível 3 estão Alan Rosa, Arthur Luz, Duda Lyra, Gustavo Medeiros, Maria Flor, Marilia Reis, Monalinda, Teca Santos e Vivi Matos. Por decisão do corpo do júri, formado pelos cantores Elly Nascimento, Paulo Carrilho e Neide Telles, os cantores mirins Esther Nascimento, Midress Silva e Kary Brazil deixaram a disputa. Cada um recebeu R$ 1,5 mil pela participação.

Um dos destaques da fase de shows nível 2 foi a candidata Monalinda, que cantou a música "De Quem é a Culpa", de Marília Mendonça, em homenagem a uma prima que gosta muito da canção. "Busquei inspiração nela para trazer essa música hoje, e, também para homenagear Marília Mendonça, que é uma artista eterna. A apresentação de hoje foi emocionante, especialmente pela energia do público. Sinto que tenho evoluído a cada eliminatória", disse.

Inclusão

O concurso passou a contar também com interpretação em Libras, a Língua Brasileira de Sinais, a partir desta edição, garantindo maior acessibilidade para os telespectadores e para o público, que contou com a presença de pessoas com deficiência auditiva, integrantes da Associação de Amparo e Proteção aos Surdos de Camaçari (AAPSC) e da Igreja Batista em Libras.

A intérprete de Libras, Cleide Moraes, destacou a importância da iniciativa, ao pontuar que o município conta com 10 mil pessoas com surdez. "Camaçari caminha para a inclusão e é muito bacana conferir o esforço da Secretaria da Cultura na valorização dos surdos. Quem ganha com isso não é somente as pessoas com deficiência auditiva, mas toda a população", afirmou.

O programa é apresentado por Márcia Tude, secretária municipal de Cultura, e Anderson Hassys, e tem a participação de Wash Malik junto à plateia, performance do ballet e da banda A Voz. O evento contou com shows dos cantores Liu Menezes e de Karlinhos Brito, foi animado por Vilas Boas e teve a presença do vice-prefeito, José Tude, do subsecretário da Cultura, Luciel Neto, e de parlamentares.

O concurso A Voz de Camaçari Kids, promovido pela Secretaria da Cultura (Secult) em parceria com o projeto Prefeito Amigo da Criança (PPAC), é voltado para crianças e adolescentes de 9 a 17 anos residentes do município, e oferece R$ 88.500 em premiação, inclusive, contemplando todos os participantes.

Confira o cronograma:

Ao todo, 80 cantores mirins foram inscritos no programa e, após as audições realizadas no dia 20 de junho, 30 candidatos foram selecionados para a fase de apuração, em três diferentes datas (30 de julho, 06 e 13 de agosto), com 10 apresentações em cada data, e cinco classificados para a fase de shows. Os que deixaram o programa receberam R$ 500. Na fase de show nível 01 (no dia 20) e 02 (neste sábado), os três eliminados em cada programa receberam, cada, R$ 1 mil.

- Fase de shows nível 3: dia 03 de setembro, com 09 apresentações e 06 classificados. Os três eliminados recebem, cada, R$ 2 mil.

- Semifinal: dia 10 de setembro, com 06 apresentações, 03 classificados. Os três eliminados recebem, cada R$ 2,5 mil.

- Final: dia 17 de setembro, com 03 apresentações e premiações de R$ 10 mil para o 3º lugar, R$ 20 mil para o vice-campeão e R$ 30 mil para o grande vencedor.