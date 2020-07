A Voz do Brasil faz 85 anos: ouvintes contam histórias com programa

Ele já se chamou Programa Nacional. Posteriormente, passou a se chamar Hora do Brasil. E, desde o governo do presidente Eurico Gaspar Dutra, é A Voz do Brasil. O objetivo é o mesmo. Chegar a todos os cidadãos e explicar como as políticas públicas podem ajudar a população.

Aquela notícia que para um ouvinte pode não ter tanta importância é vital para um outro, que está em outro canto do país. Há 85 anos, A Voz do Brasil, de notícia em notícia, acompanha a própria história e o desenvolvimento do país.

Quando, no interior do Brasil, muitas localidades nem tinham luz elétrica e, nas cidades, poucas casas tinham televisão, o amigo número um era o radinho de pilha. E, às 19h, ouvir o noticiário era um ritual da agricultora Sandra Chiodi, moradora da cidade de Placas, no Pará, hoje com 30 mil habitantes. “Meu pai foi um homem que trabalhou dia e noite, ele não tinha tempo para nada. No horário da Voz do Brasil meu pai já estava de banho tomado dentro de casa, ele ouvia todo o programa, do começo ao fim”, comenta.

Em 2007, Sandra ouviu na Voz do Brasil falar do programa do governo federal Luz no Campo, que iria finalmente levar luz elétrica às comunidades rurais. Não perdeu tempo e correu atrás dos órgãos competentes.“A energia trouxe uma qualidade de vida muito grande para a gente que mora no campo, muito grande mesmo”, destaca.

Às margens da rodovia Transamazônica, o cabeleireiro Pedro Pyerre Valle também se informa pelo noticiário mais antigo do rádio brasileiro. Este ano, foi pela A Voz do Brasil que ele ficou sabendo do auxílio emergencial de R$ 600, pago pelo governo nestes tempos de pandemia.

Após o isolamento causado pela covid-19, o salão do Pedro, em Santarém no Pará, já voltou a funcionar. Durante os cortes de cabelo, ele está sempre ouvindo rádio e, graças a sua boa memória, lembra o nome de vários locutores da Voz.

“Eu ouço a Voz do Brasil desde o comecinho lembro de muita gente boa que passou por aí que estão na ativa e outros que deixaram saudade como Clemente Drago, Kátia Sartorio, Airton Medeiros, o Gaúcho, Sula Sevillis, só de falar é um motivo de me emocionar, parece que estou vendo a ópera O Guarani”, conta, emocionado, Pyerre Valle.

Para ouvir A Voz do Brasil, um programa da EBC, pela internet, em qualquer horário, basta entrar no site da Rede Nacional de Radio. E também é possível assistir à Voz no site https://voz.gov.br/





Equipe do programa A Voz do Brasil grava programa em Brasília em julho de 2020 (Marcelo Camargo/Agência Brasil) Inauguração da transmissão do programa A Voz do Brasil, Brasília, DF ( Arquivo Nacional)